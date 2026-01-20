El Ayuntamiento de Elda impulsa subvenciones para los comercios del centro histórico

El Ayuntamiento de Elda ha anunciado este martes la puesta en marcha un plan de subvenciones para los comercios ubicados en el centro histórico de la localidad de la comarca del Medio Vinalopó.

El objetivo de la iniciativa pasa por paliar los efectos que para los locales suponen las obras de modernización que están en marcha de las zonas urbanas en las que están ubicados.

Desde el consistorio eldense se ha explicado que los gastos susceptibles de ser subvencionados van desde el coste mensual del alquiler del local a la cuota de autónomos, pasando por las nóminas y seguros sociales de los trabajadores contratados, los gastos de consultoría y asesoría, los gastos de suministro de agua y energía del local, los gastos de servicio de telefonía e Internet o los mensuales de contratos de servicios de seguridad del local. También son susceptibles de subvención los gastos de contratos de mantenimiento de equipos, las primas de seguros del local y el alquiler de vehículos comerciales afectos 100% a la actividad.

La concejala de Comercio, Silvia Ibañez, ha anunciado que está previsto poner en marcha el plan a lo largo de las próximas semanas: “Desde la concejalía de Comercio estamos en contacto con los establecimientos y, según los datos que hemos recabado, son unos treinta los comercios ubicados en distintas calles del Centro Histórico y, con carácter general, se subvencionará hasta el 100 % del gasto solicitado con un máximo de 4.000 euros", ha señalado la edil.

Una docena de calles están incluidas en ese programa de subvenciones. Se trata de las áreas de Ortega y Gasset, Magdalena Maestre, Nueva, Colón, La Purísima, Santa Ana, Los Giles, La Iglesia, San Francisco, Francisco Laliga y Plaza de la Constitución.