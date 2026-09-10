El Ayuntamiento de Elche renueva 1.597 luminarias en los barrios de Altabix y Sector V

El alcalde, Pablo Ruz, junto al concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, han visitado las actuaciones de modernización del alumbrado público con la instalación de tecnología LED que se están realizando en la calle Sucre, en el barrio de Altabix, dentro del proceso de transformación progresiva del alumbrado en todo el municipio cambiando el modelo tradicional de vapor de sodio hacia la tecnología LED.

En estos momentos, las actuaciones se concentran especialmente en Altabix y Sector V. En Altabix se están instalando 775 luminarias LED, mientras que en Sector V se incorporan otras 822, con diferentes potencias adaptadas a las características y necesidades de cada vía. En total, son 1.597 luminarias en 90 calles.

Según ha explicado el alcalde , Pablo Ruz, de forma paralela, el Ayuntamiento está ejecutando actuaciones con nuevas columnas de fundición y luminarias LED en diferentes puntos de la ciudad, entre ellos la avenida de la Comunidad Valenciana, Reina Victoria, Eugenio d’Ors, Curtidores, Nuestra Señora de la Cabeza y Candalix. En conjunto se instalarán 111 columnas de 8,2 metros y 66 columnas de 3,40 metros, con sus correspondientes luminarias LED.

Hasta la fecha este plan de renovación ya se ha aplicado en Carrús donde se instalaron 1.900; al Parque Municipal con la renovación de 200; al Puente de Santa Teresa donde se modernizaron 18 luminarias; al centro histórico donde además se ha trabajado para mantener una estética acorde con el entorno patrimonial; y a pedanías como Arenales del Sol, La Marina y El Altet.

Respecto al impacto económico de esta renovación de luminarias, el alcalde ha señalado que “ahora mismo con el plan de iluminación LED llevamos ahorrados 800.000 euros en la factura de la luz, mientras que la previsión es alcanzar los dos millones de euros de ahorro para 2027”