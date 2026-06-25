Tendrá un anfiteatro

El Ayuntamiento de Elche proyecta el ‘Parque Europa’ junto al Hospital Universitario del Vinalopó

En el espacio en el que en el año 2010 se creó el denominado Parque de las Palmeras de los Niños y las Niñas

Onda Cero Elche

Elche |

El Ayuntamiento de Elche va a pedir subvención de la Unión Europea para crear un nuevo parque frente al Hospital Universitario del Vinalopó y el centro comercial El Corte Inglés. Será una nueva zona verde de 32.000 metros cuadrados de superficie con características mediterráneas que contará con lámina de agua y con sistema de gestión inteligente del agua. También tendrá zonas de esparcimiento ciudadanos como áreas de juegos y en el se plantarán especies vegetales autóctonas del mediterráneo y se mantendrá la presencia de palmeras.

Esa zona, que será bautizado como ‘Parque Europa’, también tendrá una zona de anfiteatro de 4.000 metros cuadrados: “Además de su función ambiental, será un espacio destinado a fomentar la biodiversidad, la salud, el deporte, el bienestar y la convivencia ciudadana”, ha destacado Pablo Ruz, alcalde de Elche, durante la presentación del proyecto.

El proyecto tiene un presupuesto de 2,5 millones de euros y desde el Ayuntamiento ilicitana se va a tramitar la solicitud de una subvención desde la Unión Europea del 80 % de ese volumen económico.

La resolución en torno al acceso o no a esa subvención pública se conocerá en el mes de octubre y, si es positiva, las obras para la creación del parque tendrían que comenzar a partir del mes de marzo del próximo año.

El nuevo Parque Europa se va a crear en la parcela en la que en el año 2010 se creó el denominado Parque de las Palmeras de los Niños y las Niñas.

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