El Ayuntamiento de Elche proyecta el ‘Parque Europa’ junto al Hospital Universitario del Vinalopó

El Ayuntamiento de Elche va a pedir subvención de la Unión Europea para crear un nuevo parque frente al Hospital Universitario del Vinalopó y el centro comercial El Corte Inglés. Será una nueva zona verde de 32.000 metros cuadrados de superficie con características mediterráneas que contará con lámina de agua y con sistema de gestión inteligente del agua. También tendrá zonas de esparcimiento ciudadanos como áreas de juegos y en el se plantarán especies vegetales autóctonas del mediterráneo y se mantendrá la presencia de palmeras.

Esa zona, que será bautizado como ‘Parque Europa’, también tendrá una zona de anfiteatro de 4.000 metros cuadrados: “Además de su función ambiental, será un espacio destinado a fomentar la biodiversidad, la salud, el deporte, el bienestar y la convivencia ciudadana”, ha destacado Pablo Ruz, alcalde de Elche, durante la presentación del proyecto.

El proyecto tiene un presupuesto de 2,5 millones de euros y desde el Ayuntamiento ilicitana se va a tramitar la solicitud de una subvención desde la Unión Europea del 80 % de ese volumen económico.

La resolución en torno al acceso o no a esa subvención pública se conocerá en el mes de octubre y, si es positiva, las obras para la creación del parque tendrían que comenzar a partir del mes de marzo del próximo año.

El nuevo Parque Europa se va a crear en la parcela en la que en el año 2010 se creó el denominado Parque de las Palmeras de los Niños y las Niñas.