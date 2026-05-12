El Ayuntamiento de Elche pone en marcha un programa de deporte adaptado a personas neurodivergentes

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Elche ha anunciado este martes la puesta en marcha de un programa municipal de deporte inclusivo que va a contar con actividades de yoga y judo adaptadas a personas neurodivergentes y abiertas a participantes de diferentes edades y niveles.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web del área municipal de Deportes.

El objetivo de la iniciativa pasa por fomentar la práctica deportiva en un entorno accesible, seguro e inclusivo, a la vez que favorecer el bienestar físico, emocional y social de las personas participantes. Las actividades están pensadas para adaptarse a las distintas necesidades de niños, jóvenes y adultos neurodivergentes para promover la participación, la autonomía y la convivencia a través del deporte.

La actividad de yoga se desarrollará los lunes y miércoles en el pabellón inclusivo ‘Sara Marín-María Díez’ y las clases de judo inclusivo se impartirán los martes y jueves en las mismas dependencias deportivas.

Nueva sala de musculación

Por otra parte, el concejal de Deportes de Elche ha anunciado la apertura este viernes de una nueva sala municipal de musculación en el pabellón 'Sara Marín y María Díez', integrada también dentro del programa de deporte inclusivo y destinado a personas mayores de 16 años. La sala ha sido concebida desde una perspectiva accesible e inclusiva e incorpora maquinaria adaptada para deportistas usuarios de silla de ruedas, con el objetivo de facilitar la práctica deportiva en igualdad de condiciones y ampliar las oportunidades de acceso al ejercicio físico para todas las personas.

La sala dispondrá de monitor especializado durante todo el horario de apertura encargado del control de accesos, supervisión general, asesoramiento básico a los usuarios, corrección técnica de ejercicios y apoyo para garantizar un uso seguro y adecuado de la maquinaria.