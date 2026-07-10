El Ayuntamiento de Elche, líder en transparencia en la Comunitat Valenciana

El Ayuntamiento de Elche renueva, por octavo año consecutivo, el Sello Infoparticipa al cumplir 52 de los 54 indicadores basados en la Ley de Transparencia y en los principios de calidad informativa y buen gobierno.

Asimismo, ha obtenido una valoración del 96,3 % en materia de transparencia, asegurando su puesto entre los tres ayuntamientos de mayor tamaño de la Comunitat Valenciana con mejores resultados y valoraciones.

La edil de Transparencia, Loli Serna, recogerá el Sello Infoparticipa el próximo viernes en Gandía, durante el acto de entrega. Un reconocimiento que acredita a la administración local por ofrecer una información pública, accesible, actualizada y de calidad a través de su Portal web de Transparencia.

Serna ha expresado el orgullo de la administración, asegurando que "van a seguir trabajando trabajando en materia de transparencia, dentro de la web municipal, para lograr ser una administración más abierta, accesible y al servicio de todos los ciudadanos."

El proyecto Infoparticipa nació en 2012 como una iniciativa de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Heredado por el grupo de investigación en Comunicación Sonora, Estratégica y Transparencia (ComSET), actualmente se trata de uno de los principales sistemas de evaluación de la transparencia pública en España. Además, ha sido reconocido con el Premio Raga Internacional por su contribución al Gobierno Abierto y la Sostenibilidad, y el Premio del Colegio de Censores Jurados de Cataluña a la mejor comunicación sobre transparencia.