El Ayuntamiento de Elche instala sensores frente a inundaciones en el cauce del río y barrancos.

El Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha una nueva red de monitorización hidrológica integrada por cuatro sensores caudalímetros cuyos principales objetivos son anticiparse ante posibles episodios de inundación, reducir sus efectos y reforzar la seguridad de la ciudadanía.

Los nuevos sensores están situados en los puntos del municipio más expuestos a avenidas de agua como es el caso de los barrancos de San Antón, de los Arcos y Barbasena, además del cauce del río Vinalopó.

Claudio Guilabert, concejal de Espacios y Servicios Públicos, ha señalado este miércoles que esos dispositivos “van a permitir saber en tiempo real cuál es el caudal que lleva el río y los barrancos y con ello llevar a cabo la toma decisiones a través del CECOPAL y el posible aviso a la población”. Asimismo, ha añadido, facilitarán “contar con un registro histórico de los caudales, que a día de hoy no existen”.

El sistema funciona en tiempo real y registra mediciones sin interrupción cada minuto a través de un sensor radar que mide con gran precisión la altura de la lámina de agua sin tocarla. “Al no tener contacto físico con el cauce, el equipo no sufre el arrastre de sedimentos, ramas o residuos, y sigue funcionando con las condiciones más adversas” ha indicado Guilabert.

El equipo se alimenta con un panel solar y una batería, por lo que no depende de la red eléctrica, y envía los datos de forma segura a una plataforma telemática: “La nueva red nos va a permitir detectar a tiempo las subidas de nivel en los cauces, activar protocolos de aviso y protección antes de que la situación llegue a ser crítica, así como coordinar respuestas rápidas y eficaces ya que la policía y los servicios de emergencia tendrán datos objetivos y actualizados al minuto” ha afirmado Claudio Guilabert que también ha apuntado que todos los datos se registrarán de forma segura para “estudiar cómo se comporta cada cauce, mejorar los modelos de riesgo y planificar futuras actuaciones”.

“Esta actuación nos convierte en la ciudad líder de la Comunidad Valenciana en materia de prevención de emergencias”, ha concluido Guilabert.