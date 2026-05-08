El Ayuntamiento de Elche innova con señalización electrónica y pone en marcha la renovación del Parque del 9 de octubre

El Ayuntamiento de Elche ha instalado nuevas pantallas inteligentes y letras digitales con el nombre de la ciudad en distintos puntos.

Se han colocado pantallas electrónicas en distintas concejalías y espacios municipales desde las que se ofrece información al conjunto de ciudadanos.

Por otro lado, junto al pabellón ‘Sara Marín-María Díez’, se han instalado letras digitales que forman el término ‘Elche’ y que es una iniciativa concebida como un elemento innovador vinculado al turismo y a la promoción de la ciudad.

Ambas actuaciones han sido ejecutadas con la colaboración a modo de financiación de la Generalitat Valenciana.

“Elche se convierte en referente turístico e innovador con unas letras que prácticamente no existen en otras ciudades de España y muy pocas de Europa”, ha destacado este viernes Claudio Guilabert, que también ha puesto en valor la colaboración entre Ayuntamiento y Generalitat para impulsar “proyectos innovadores”.

Renovación del Parque del 9 de octubre

Por otro lado, el Ayuntamiento ilicitano ha impulsado las obras de renovación del Parque del 9 de octubre, en el barrio del Plá-Sector V.

El alcalde de Elche Pablo Ruz ha realizado una visita a la zona y ha explicado que el proyecto va a suponer la renovación de aceras, la sustitución del pavimento de las zonas infantiles por suelo más seguro y accesible, la mejora del mobiliario urbano y de la iluminación del entorno.

Además, se van a realizar trabajos de mantenimiento en la pista deportiva y de reparación de los elementos deteriorados para que este espacio se encuentre en las mejores condiciones: “Es una intervención que responde a una demanda histórica del barrio”, ha subrayado el alcalde de Elche que también ha apuntado que “era un espacio que necesitaba una renovación desde hace años y ahora este gobierno municipal actúa con las demandas reales de los vecinos”.