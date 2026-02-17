El Ayuntamiento de Elche impulsa la ampliación del Cementerio de San Agatángelo con 2.300 nuevos nichos

El Ayuntamiento de Elche ha proyectado la construcción a lo largo de los próximos tres años de más de 2.300 nuevos nichos en el Cementerio de San Agatángelo, conocido como ‘cementerio nuevo’. La actuación va a suponer una inversión de 6,1 millones de euros y contempla la construcción de 2.212 nichos sencillos y 152 dobles en una parcela de alrededor de 6.700 metros cuadrados.

Así lo han explicado hoy el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y el concejal de Cementerios, Claudio Guilabert, que han detallado que se van a crear en el campo santo una quincena de plazas distribuidas mediante ocho calles perpendiculares a la vía perimetral. También se van a habilitar zonas ajardinadas, pérgolas y fuentes, así como que se mejorará las redes de suministro y accesos.

“Tenemos una realidad en el municipio con respecto a los nichos porque falta espacio y esta actuación es muy necesaria para solventar este déficit y dar un servicio adecuado a la ciudadanía”, ha señalado el alcalde de Elche, al tiempo que el concejal Claudio Guilabert ha destacado el cumplimiento del compromiso adquirido al inicio de la legislatura: “Entramos al gobierno construyendo 40 nichos, el pasado año terminamos casi 400 y este año trabajamos ya en la construcción de más de 2.300; cumplimos con el cronograma previsto a corto, medio y largo plazo”, ha dicho el edil.

Junto a la ampliación del cementerio nuevo, el Ayuntamiento ilicitano trabaja con la previsión de que los próximos años se impulse la construcción de nuevos bloques de nichos en el ‘cementerio viejo’, el de Nuestra Señora de la Asunción.

Jardín del Covid

El alcalde de Elche y el concejal de Cementerios, que también es responsable del área de Espacios Públicos, han visitado los trabajos que la empresa municipal Espais Verds está realizando en el Jardín del Covid, junto al ‘cementerio viejo’. Se está colocando grama, un tipo de césped que requiere menos riego, con el objetivo de transformar el espacio en un entorno más verde.

Además, se ha mejorado las zonas ajardinadas también se han realizado en la Plaza de la Aparadora y en el Parque de Valencia.