El Ayuntamiento de Elche convoca su Premio de Investigación ‘Archivo Histórico Municipal’.

La concejalía de Bibliotecas del Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha la convocatoria del VI Premio de Investigación ‘Archivo Histórico Municipal de Elche’ 2026, que se dirige a jóvenes investigadores de cualquier disciplina que tengan un proyecto de investigación en curso o que quieran comenzar a investigar algún tema concreto.

El plazo de inscripción para participar está abierto y para cumplimentarlo es necesario presentar una memoria o proyecto de trabajo antes del próximo día 4 de mayo donde se explique el objetivo del trabajo, fuentes documentales que va a utilizar, metodología a desarrollar y la bibliografía a consultar.

Una vez notificada la concesión del premio a la persona ganadora, esta dispondrá hasta el 17 de noviembre para realizar el trabajo y entregarlo.

El fallo del proyecto ganador se dará a conocer el 9 de junio con motivo del Día Internacional de los Archivos.

Loli Serna, concejala de Bibliotecas, ha explicado que la temática de la investigación puede tratar sobre cualquier disciplina, rama del conocimiento o rango cronológico que se pueda investigar con los documentos del Archivo Histórico Municipal y la memoria contará con una extensión de entre 15 y 25 páginas. Los trabajos de investigación han de ser originales e inéditos y podrán estar escritos en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana.

El proyecto ganador recibirá un premio de 3.000 euros que se entregará tras la presentación final del proyecto. Los requisitos para poder presentarse al premio son haber obtenido la titulación universitaria de grado superior y tener menos de 35 años. No podrán beneficiarse del premio aquellas personas que hayan ganado en ediciones anteriores.