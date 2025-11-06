El Ayuntamiento de Elche avanza que “en breve” se van a resolver las subvenciones municipales para la rehabilitación de edificios

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha aprobado en su reunión de este jueves una modificación presupuestara por la que se dota económicamente con fondos procedentes de remantes de crédito la partida de subvenciones para la rehabilitación de edificios de la convocatoria del pasado año, que se resuelve en el presente ejercicio.

Esa partida va a contar con una dotación económica cifrada en 700.000 euros.

Inma Mora, portavoz de la Junta de Gobierno Local, ha destacado que con la aprobación de esa modificación presupuestaria se espera aprobar “en breve” la resolución de las subvenciones que le corresponden a cada comunidad de vecinos que ha concurrido a esta convocatoria.

Amortización parcial de un préstamo

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la amortización parcial anticipada del préstamo contratado con el Banco Sabadell por un importe de cinco millones de euros.

En este sentido, Inma Mora ha señalado que la iniciativa tiene como fin “reducir la carga financiera municipal y el gasto en concepto de intereses para el actual y sucesivos ejercicios presupuestarios”. “Se considera más conveniente optar por la reducción del importe de las cuotas periódicas de amortización y un ahorro en el pago de intereses durante toda la vida restante de la operación”, ha afirmado la portavoz de la Junta de Gobierno Local.

Además, se ha procedido a la clasificación de ofertas presentadas a la licitación del contrato de compra, por 208.000 euros, de vehículos para la renovación del parque móvil. Se trata en concreto de dos furgones de intervención para la Policía Local.