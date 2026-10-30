El Ayuntamiento de Elche y Amacmec preparan la XXI Carrera y Marcha contra el Cáncer de Mama.

El Ayuntamiento de Elche y la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama de Elche y Comarca (Amacmec) han presentado esta mañana la vigésimo primera edición de la tradicional Carrera y Marcha contra el Cáncer de Mama, que se celebrará el domingo 22 de noviembre con salida desde el Paseo de la Estación a partir de las 10:00 horas.

Este evento deportivo, social y solidario, uno de los más multitudinarios de la ciudad, espera reunir a más de 9.000 personas con el objetivo de aunar deporte, solidaridad y esperanza en la lucha contra el cáncer de mama. El recorrido, al igual que en ediciones anteriores, podrá realizarse en la modalidad de carrera o marcha, con 10 y 5 kilómetros respectivamente, y con ello fomentar la participación de familias, deportistas y personas de todas las edades.

Las inscripciones ya pueden realizarse en la sede de Amacmec, en distintos puntos de venta y de forma online hasta el mismo día de la carrera. El precio de la inscripción es de 12 euros para adultos y 5 euros para niños hasta 12 años e incluye camiseta, avituallamiento, almuerzo gratuito y actividades.

Este año el diseño de la camiseta es obra de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de la Granada Mollar de Elche.

La carrera y marcha partirán a las 10:00 horas, seguidas de una sesión de zumba a las 11:45, una carrera infantil a las 12:30, y la clausura del evento a las 13:30. El evento contará también con hinchables, manualidades y bailes de zumba.

Al término de la carrera se llevará a cabo la entrega de trofeos a las tres primeras mujeres y a los tres primeros hombres clasificados, mientras que todos los participantes de la carrera infantil recibirán una medalla conmemorativa.