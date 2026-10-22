El Ayuntamiento de Elche adquiere cuatro nuevos autobuses 100 % para las líneas A y C

El Ayuntamiento de Elche ha adquirido cuatro nuevos autobuses 100 % eléctricos en una iniciativa que ha supuesto una inversión de 2.072.000 euros, con una inversión de 518.000 euros por vehículo.

Los nuevos autobuses, de la marca Solaris y modelo ‘Urbino 12 electric’, se incorporarán a finales del próximo mes de noviembre al servicio de transporte público urbano, concretamente a las líneas A y C, que conectan el centro de la ciudad con los barrios El Toscar y Carrús, respectivamente.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, y el concejal de Movilidad, Claudio Guilabert, se han desplazado a Polonia para realizar una visita técnica junto a la empresa adjudicataria, con el objetivo de conocer de primera mano las características de los nuevos vehículos y supervisar su fabricación antes de su llegada a la ciudad.

Los nuevos autobuses tienen una longitud de 12 metros, una anchura de 2,55 metros y una altura de 3,30 metros. Esta tecnología permitirá ofrecer un servicio de transporte más sostenible y silencioso, sin emisiones directas de gases contaminantes.

Además, los vehículos incorporan sistemas de climatización independientes para conductores y pasajeros, purificadores de aire, iluminación interior y exterior LED, cuatro cargadores USB dobles para los usuarios y sistemas digitales de información sobre el recorrido y las paradas.

Los cuatro nuevos autobuses disponen de piso bajo integral, tres puertas dobles de acceso, suspensión con sistema de arrodillamiento para facilitar la entrada y salida de los pasajeros y rampas eléctricas y manuales para personas con movilidad reducida.

La incorporación de estos cuatro nuevos vehículos forma parte de la apuesta del Ayuntamiento de Elche por la modernización del transporte público mediante la renovación progresiva de la flota y la incorporación de tecnologías menos contaminantes.

Flota de 80 vehículos

Actualmente, el conjunto del servicio de autobuses urbanos y de pedanías cuenta con una flota de aproximadamente 80 vehículos, de los que alrededor del 80 % son híbridos o eléctricos.

La llegada de las cuatro nuevas unidades completamente eléctricas permitirá seguir incrementando la presencia de vehículos de cero emisiones directas y reforzar el compromiso municipal con una movilidad más eficiente, accesible y respetuosa con el medio ambiente.

Esta renovación se suma a las mejoras desarrolladas durante los últimos años en el transporte público de Elche, tanto en las líneas urbanas como en las conexiones con las pedanías.

La apuesta por la modernización del transporte público coincide con el crecimiento histórico de usuarios registrado durante el último año.

El servicio de autobuses de Elche cerró 2025 con un total de 15,3 millones de viajeros, frente a los 12,8 millones registrados en 2024, lo que supone un incremento del 18,72 %.

De esta cifra, 13,9 millones de pasajeros corresponden a las líneas urbanas, mientras que otros 1,4 millones utilizaron el servicio de autobuses a pedanías, puesto en marcha en enero de 2025.

Estos datos consolidan el transporte público como uno de los principales medios de movilidad de los ilicitanos y ponen de manifiesto la importancia de continuar invirtiendo en la renovación de los vehículos, la mejora de las frecuencias y la calidad del servicio.