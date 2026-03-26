El Ayuntamiento de Crevillent pide la declaración BIC para Septenario en Honor a la Virgen de los Dolores

El Ayuntamiento de Crevillent ha formalizado la petición ante la Conselleria de Cultura el expediente para la solicitud como Bien de Interés Cultural (BIC) del Septenario en Honor a la Virgen de los Dolores. Lo ha hecho con un expediente configurado por más de 3.200 documentos, que ha sido elaborado por personal de la Casa Municipal de Cultura ‘José Candela Lledó’.

La solicitud para la declaración del BIC del Septenario en Honor a la Virgen de los Dolores de Crevillent resalta el valor histórico de ese canto, que ha sido transmitido oralmente de generación en generación, y su conexión con la religiosidad popular de la localidad.

También se destaca la relevancia artística de la Virgen Dolorosa, cuya imagen es obra del escultor Mariano Benlliure y que es venerada en la Iglesia Nuestra Señora de Belén, que es un templo protoneoclásico que cuenta con la protección de Bien de Relevancia Local.

El expediente de solicitud subraya la importancia de preservar esa manifestación cultural, que no sólo forma parte del patrimonio musical y religioso de Crevillent, sino que también constituye un importante símbolo de identidad y unidad para los crevillentinos.

La alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar se ha mostrad convencida de que la Conselleria de Cultura “valorará este patrimonio que ha sido transmitido de generación en generación y esta declaración permitirá garantizar la conservación de sus valores tradicionales y su transmisión a futuras generaciones”.

Por su parte, la concejala de Cultura, Mónica San Emeterio, ha señalado que se ha elaborado un dossier en el que recoge todo el expediente presentado en Conselleria para que pueda ser conservado en el Archivo Parroquial para todo aquel que desee consultarlo.