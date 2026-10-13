El Ayuntamiento cifra en dos millones de euros el impacto económico de la celebración de la Fireta del Camp d’Elx y el Oasis Elche Music Fest

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha cifrado en dos millones de euros el impacto económico positivo en la economía local de la celebración este pasado fin de semana de la Fireta del Camp d’Elx y del Oasis Elche Music Fest.

Ruz ha destacado que se calcula que 150.000 personas han pasado por la Fireta, que ha estado instalada en el Paseo de la Estación y en el Paseo de Jaca, al tiempo que el Oasis Elche Music Fest ha congregado en sus dos días a 22.000 espectadores.

Pablo Ruz ha añadido que la ocupación hotelera en el municipio durante el fin de semana ha rozado el 100 % durante el puente festivo y que el 60 % de las entradas vendidas en el Oasis Music Fest eran espectadores de fuera la ciudad.

En este sentido, Irene Ruiz, concejala de Turismo y Cultura ha subrayado que en sólo dos ediciones, el festival musical se ha consolidado en el calendario anual de eventos en la ciudad y en la Comunitat Valenciana: “Con sólo dos ediciones del Oasis, Elche se ha consolidado entre los grandes referentes de festivales en la Comunidad Valenciana”, ha asegurado la concejala que ha añadido que se trata de un evento que supone un “gran atractivo turístico, además de motor económico y que se complementa a la perfección con la celebración de la Fireta del Camp d’Elx el mismo fin de semana’.

Por su parte, el edil de Agricultura y Palmeral, José Antonio Román, se ha referido al nivel de calidad que ha logrado la Fireta esta edición, con más de 90 expositores y que “obliga a dar un paso más profesional en próximos años, y con la idea de llamarse Fira en lugar de Fireta”. Así, ha dejado claro que “el objetivo era convertirnos en una ciudad total y lo estamos consiguiendo”.