Aventura Park llega a Rio Safari Elche

El nuevo complejo 'Aventura Park' está instalado en la entrada del Rio Safari junto al circuito de karting. Se trata de una actividad independiente a otras como el acceso al zoológico o al parque acuático.

Es un espacio de 10.000 metros cuadrados integrado en un paraje de palmeras y donde el contacto con la naturaleza es constante. Se han creado dos circuitos para realizar actividades en altura y juegos de equilibrio. El inferior es de carácter infantil y apto para niños mayores de 6 años. En el circuito superior la exigencia es mayor, por lo que entra público a partir de 12 años, sin límite de edad. Se puede pasar de un punto a otro hay plataformas, pasarelas y lianas, en un escenario tematizado que incluye elementos como canoas o cubos. Hay un total de 17 juegos que exigen destreza y garantizan mucha diversión. Los visitantes al Aventura Park de Rio Safari disfrutará de un circuito de tirolinas que está conectado con la instalación principal. Se han instalado doce tirolinas para tener una experiencia única con un recorrido muy completo y emocionante que se realiza bajo las adecuadas medidas de seguridad.

En esta área se encuentran, además, camas hinchables, la pista de karting, un espacio de juegos de movilidad para los más pequeños y una cafetería. El 'Aventura Park' de Río Safari Elche se sitúa junto a un extenso restaurante abierto recientemente que está tematizado en ambiente africano y que dispone de mil metros cuadrados de terraza con capacidad para más de 300 comensales donde ya ha acogido grandes eventos. Ambos recintos conforman una propuesta muy atractiva para realizar celebraciones que combinan actividades de aventura, comida mediterránea y un servicio con amplia experiencia. Todo ello junto a la oferta habitual de parque zoológico y acuático.