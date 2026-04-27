Avanzan las obras para la emilinación definitiva del paso a nivel del Cordel de la Noguera

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha visitado hoy junto al alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, las obras de construcción del paso superior que sustituirá al paso a nivel del Cordel de la Noguera, una actuación estratégica impulsada por Adif,

que cuenta con una inversión superior a 4,1 millones de euros y se enmarca en el plan de supresión de pasos a nivel en la línea de ancho convencional La Encina–Alicante Terminal.

Durante la visita, Manuel Pineda ha destacado que “la eliminación de este paso a nivel supone un avance fundamental en la seguridad de vecinos, conductores y peatones, poniendo fin a un punto de riesgo que durante décadas ha formado parte del día a día de Villena”.

El nuevo paso superior permitirá dar continuidad a la vía pecuaria del Cordel de la Noguera, evitando el cruce de ganado por las vías ferroviarias, y mejorará la conexión con zonas rurales y con el centro deportivo de alto rendimiento del municipio.

Asimismo, el subdelegado ha subrayado que esta actuación “refuerza el papel estratégico de Villena dentro del desarrollo del Corredor Mediterráneo, una infraestructura clave para la vertebración territorial y el crecimiento económico de la provincia de Alicante”.

En este sentido, ha incidido en que las inversiones del Gobierno de España en infraestructuras ferroviarias están contribuyendo a construir una red más segura, moderna y eficiente, situando a municipios como Villena en el centro de las grandes conexiones logísticas del futuro.

Las obras incluyen la construcción de un paso superior con dos carriles, arcenes, zonas peatonales y sistemas de protección, así como nuevos caminos de enlace que garantizarán el acceso a parcelas y mejorarán la conectividad del entorno.

Además, la actuación contempla la clausura definitiva del paso a nivel actual, el desmontaje de sus instalaciones y la instalación de cerramientos para evitar cruces indebidos.

Por su parte, el alcalde Fulgencio Cerdán ha agradecido “el compromiso cierto del Gobierno de España con Villena en la eliminación de los pasos a nivel, convertida en una prioridad”. En este sentido, ha señalado que “cada barrera que desaparece es una oportunidad menos para que ocurra un accidente y un avance claro en la protección de nuestros vecinos”.

Cerdán ha destacado que este primer hito en la zona de El Morrón tendrá continuidad con nuevas actuaciones en otros puntos del término municipal, tanto en el casco urbano como en el extrarradio.

Finalmente, el alcalde ha recordado la necesidad de avanzar en la conexión entre la autovía A-31 y la estación de alta velocidad, señalando que “el proyecto de ADIF para construir un puente que salve las vías quedará incompleto si la Generalitat no ejecuta el vial que conecte con la autovía”.

En este contexto, ha reclamado la recuperación de la inversión prevista y el inicio inmediato de las obras, advirtiendo que “mantener aislada la estación de alta velocidad supone un perjuicio para los intereses de Villena y su futuro desarrollo”.