PRIMER COCHE HYUNDAI CON IA

Autofima Hyundai mira al futuro y presenta en Elche el nuevo IONIQ 3

Hyundai Autofima ha presentado el nuevo Hyundai IONIQ 3 que es una de las novedades de la marca en su apuesta por la movilidad eléctrica. Hemos conocido de cerca este nuevo modelo que ofrece espectaculares características en diseño, tecnología y movilidad

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Autofima Hyundai presenta en Elche el nuevo IONIQ 3
Autofima Hyundai presenta en Elche el nuevo IONIQ 3 | Autofima Hyundai

El nuevo IONIQ3 eléctrico de Hyundai lo ha presentado Autofima Hyundai en el centro del congresos Ciutat d´Elx. La directora de marketing y comunicación del concesionario ilicitano,

ha destacado la estética del IONIQ3, la experiencia en la conducción y que incorpore Inteligencia Artificial para una experiencia de conducción más favorecedora para los conductores.

Autofima Hyundai ofrece una amplia gama de vehículos y hemos podido saber que los coches más elegidos por los ilicitanos en los últimos años son los Tucson y los Kona.

La marca Hyundai ofrece 5 años de garantía con posibilidad de ampliar unos años más.

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