Autofima Hyundai mira al futuro y presenta en Elche el nuevo IONIQ 3

El nuevo IONIQ3 eléctrico de Hyundai lo ha presentado Autofima Hyundai en el centro del congresos Ciutat d´Elx. La directora de marketing y comunicación del concesionario ilicitano,

ha destacado la estética del IONIQ3, la experiencia en la conducción y que incorpore Inteligencia Artificial para una experiencia de conducción más favorecedora para los conductores.

Autofima Hyundai ofrece una amplia gama de vehículos y hemos podido saber que los coches más elegidos por los ilicitanos en los últimos años son los Tucson y los Kona.

La marca Hyundai ofrece 5 años de garantía con posibilidad de ampliar unos años más.