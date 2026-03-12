El Atticgo CBM Elche, ante un partido clave para la permanencia en Primera Nacional

El Atticgo Club Balonmano Elche tiene una final anticipada por la permanencia este sábado a las 17:00 horas en el Esperanza Lag. Es colista del grupo E de Primera Nacional y vive una dinámica negativa, pero aún confía en la permanencia. El Balonmano Castellón, penúltimo clasificado, visita tierras ilicitanas.

De lograr la victoria, el Atticgo de Santiago Brian superaría en la tabla al conjunto castellonense. Sin renunciar a la salvación en la pista, el mal menor sería acabar en penúltima posición para optar a una plaza en le categoría de bronce el próximo curso. De hecho, el CBM Elche está aprovechando una invitación de la Real Federación Española de Balonmano para seguir esta campaña en Primera Nacional.

Brian ha pasado por los micrófonos de Onda Cero y ha pedido el apoyo de la afición para el choque de este sábado. Ha admitido que "es un equipo muy joven" que está afectando los golpes de los últimos meses. Aún así, en el Club Balonmano Elche siguen creyendo en la permanencia.