En la calle Pitágoras

El ataque de un perro de raza porencialmente peligrosa en Elda deja cuatro personas con heridas

Arranca parte de una oreja a la mujer que lo paseaba, al tiempo que provoca heridas a un niño de 4 años, su madre y abuela

Onda Cero Elche

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Vistas aéreas de Elda | Ayuntamiento de Elda

El ataque de un perro de raza potencialmente peligrosa ha dejado en Elda cuatro heridos, entre ellos un niño de cuatro años.

Según recogen sendas informaciones de la Agencia EFE y Europa Press, tres de los heridos son de una misma familia. Se trata del menor, su madre, de 22 años, y la abuela del niño, de 44. Tras el ataque, los tres fueron evacuados al Hospital General Universitario de Elda para recibir asistencia por las lesiones de diversa consideración que presentaban.

Las dos mujeres tenían lesiones en el antebrazo izquierdo y al niño en los dos hombros, nalgas y espalda, aunque no está confirmado si por mordiscos o por erosiones por empujones.

La herida más grave ha resultado ser una mujer de 51 de años que, parece ser que no es la propietaria del animal y que lo estaba paseando cuando ocurrieron los hechos. La mujer sufrió un mordisco del perro que le arrancó un trozo de su oreja izquierda. Fue evacuada al Hospital General Universitario de Alicante.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes por la tarde en la calle Pitágoras y la Policía Nacional tiene abierta una investigación para esclarecer lo que ocurrió y en que circunstancia sucedió.

Aunque es algo que se está investigando, parece que el animal iba suelto (sin correa) y sin bozal.

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