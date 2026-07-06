Aspe ultima la 39º Gala del Deporte local

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Aspe ha abierto el plazo de inscripción de candidaturas para la gala que, como cada año, reconoce los méritos y logros de los deportistas, clubes, equipos y técnicos más destacados del municipio.

El jurado valorará los méritos correspondientes a la temporada 2025-2026 y las categorías de esta edición serán: 'Mejor deportista absoluto', 'Mejor Deportista Promesa', 'Mejor Deportista con Discapacidad', 'Mejor Entrenador o Técnico', 'Mejor Club' y 'Mejor Equipo'. Asimismo, se hará entrega de las tradicionales Menciones Especiales a trayectorias destacadas en favor del deporte aspense o actuaciones relevantes, a lo largo del tiempo o en un momento concreto.

Para optar a cualquiera de los premios individuales será requisito obligatorio haber nacido o estar empadronado en Aspe. Esta condición no aplica para galardones colectivos y dichas Menciones Especiales.

Desde el Ayuntamiento de Aspe se anima a la ciudadanía, entidades y clubes a participar en el proceso de reconocimiento del deporte local. Cualquier persona podrá presentar su currículum deportivo, lo más claro y conciso posible, mediante el registro de entrada en el Ayuntamiento del municipio, las oficinas de la Concejalía de Deportes, en el Pabellón Deportivo Municipal; o a través del correo electrónico: deportes@aspe.es.

El plazo de presentación de candidaturas finalizará el próximo lunes 13 de julio y la reunión del jurado se celebrará los días posteriores.