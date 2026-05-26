Aspe muestra la diversidad cultural que convive en la localidad con una feria con participación de una veintena de asociaciones

El Parque Doctor Calatayud de Aspe va a ser el escenario este próximo domingo de la Feria Aspe Convive, que es una jornada comarcal de convivencia en la que, entre las 10:00 y las 14:00 horas, van a estar presentes cerca de una veintena de asociaciones y entidades sociales, musicales, deportivas y sanitarias del municipio, además de representantes de países diferentes, con el objetivo de fomentar la integración y dar visibilidad al tejido asociativo de la localidad.

Se trata de un encuentro que pretende acercar a la ciudadanía las diferentes asociaciones que desarrollan su actividad en Aspe y mostrar la diversidad cultural que convive en el municipio.

Durante la jornada, los países participantes en la feria van a contar con stands en los que ofrecerán degustaciones gratuitas de comida típica, permitiendo a los asistentes conocer de cerca su cultura y gastronomía.

El programa de actividades incluirá distintas actuaciones y propuestas de entretenimiento para todos los públicos. También habrá hinchables y animación infantil.