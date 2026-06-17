Las asociaciones de familias de alumnos de cinco colegios de Elche piden al alcalde que el pleno se celebre sin aire acondicionado

Las asociaciones de padres y madres de alumnos de cinco colegios de Elche han firmado una petición formal dirigida al alcalde de la ciudad, Pablo Ruz (PP) en la que se solicita que los plenos municipales de los meses de junio, julio y septiembre se celebren en el Salón de Plenos con el aire acondicionado apagado.

La iniciativa persigue visibilizar las altas temperaturas que soportan diariamente miles de alumnos, docentes y trabajadores de los centros educativos del municipio durante los meses más calurosos del año. Son temperaturas que, con frecuencia, superan los 30 grados centígrados.

Se han sumado a la iniciativa las Asociaciones de Familias del Alumnado de los colegios El Palmeral, Clara Campoamor, Candalix, San Fernando y Sanchís Guarner.

Los padres de alumnos inciden en que la propuesta tiene un carácter simbólico y busca promover la empatía institucional hacia una realidad que se repite cada curso escolar. Además, instan a los representantes municipales pronunciarse públicamente sobre si consideran adecuadas estas condiciones para el desarrollo de la actividad educativa.

Las asociaciones de padres de alumnos destacan que se trata de una cuestión de salud, bienestar y dignidad para los menores, y reclaman el compromiso de todas las administraciones para garantizar espacios educativos adecuados y seguros.