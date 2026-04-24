La Asociación de Informadores de Elche entrega sus premios Dàtil d’Or con reivindicación al periodismo local y al derecho a la información veraz

La asociación Amigos del Arroz con Costra, el proyecto Moda re de Cáritas y el cineasta Pablo Mas han recibido este año el reconocimiento Dàtil d’Or de la Asociación de Informadores de Elche (AIE).

La gala de entrega de premios, que ha cumplido su quincuagésimo quinta edición, ha tenido lugar este pasado jueves en el Gran Teatro de Elche.

La asociación de Amigos del Arroz con Costra se fundó en 1985 con el objetivo de mantener vivo el plato gastronómico ilicitano por antonomasia, poniendo en valor la cocina tradicional y contribuyendo a su mantenimiento y difusión.

Por su parte, el proyecto Moda re- es una cooperativa de recogida textil sin ánimo de lucro nacida como un proyecto social de Cáritas para la recogida, preparación para la reutilización, reciclaje, donación social y venta de prendas, cuya sede se ubica en Elche Parque Empresarial.

Por otro lado, Pablo Más es uno de los cronistas audiovisuales más comprometidos con Elche, su cultura, sus fiestas y tradiciones, su patrimonio y su paisaje. Cineasta, montador, documentalista y director de cine, cuenta con una trayectoria que combina sensibilidad cinematográfica, una mirada cercana y una voluntad pedagógica.

Entre sus trabajos en torno al imaginario festivo ilicitano destacan ‘Los ángeles del Misteri’ (2011), el documental ‘A través de la Dama’ (2016), ‘Regne l’entusiasme’ (2017) sobre la Venida de la Virgen; ‘Anar al Crist’ (2021), sobre la devoción local al Cristo de Zalamea; ‘Avant la Festa’ (2021), testimonio de los protagonistas de las fiestas de Moros y Cristianos, y recientemente ‘La Festa’ (2025), codirigida junto a Manuel Gutiérrez Aragón y seleccionada en el Festival de Málaga.

Función social de los medios de comunicación y la información veraz

La gala de entrega de los premios Dàtil d’Or lo ha cerrado el discurso de

María Teres Bolivar, presidenta de la AIE que ha invitado a la reflexión sobre la función social de los medios y cómo determinados “influencers y pseudoperiodistas contribuyen a generar ruido y desinformación contaminando el ecosistema informativo y erosionando la confianza de los ciudadanos en los medios de comunicación y en los profesionales del sector”.

La presidenta del colectivo de periodistas ilicitanos ha realizado un llamamiento a los mismos a ser fieles al código deontológico de la profesión con informaciones honestas, contrastadas y rigurosas, y ha reclamado a la clase política “estar a la altura y cumplir con su obligación de proteger el derecho constitucional a la información veraz”.

Además, María Teresa Bolivar ha puesto en valor el periodismo local, “el más cercano a los ciudadanos”, y ha señalado que los profesionales que lo ejercer son ejemplo de “la adaptación de los medios de comunicación al cambio de modelo para conectar mejor con las audiencias y conseguir una experiencia más inmersiva para el lector, oyente o espectador”.

“Sin democracia, no puede haber prensa independiente, y sin prensa independiente, no puede haber democracia”, ha concluido María Teresa Bolivar.