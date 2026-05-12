La Asociación Ilicitana de Fibromialgia reclama que se facilite la adaptación laboral de las personas que sufren la enfermedad

Este martes, día 12 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica.

Con motivo de ello, la Asociación Ilicitana de Fibromialgia y el Ayuntamiento de Elche han celebrado en la plaza de Baix un acto en el que se ha procedido a la lectura de un manifiesto en el que las personas con fibromialgia han reivindicado más facilidad para acceder a los recursos asistenciales que necesitan acceder.

Desde la Asociación Ilicitana de Fibromialgia han destacado la necesidad de un modelo estructural de unidades de carácter multidisciplinar. También ha señalado la importancia de una Atención Primaria y especializada de calidad, terapias psicológicas y sociales que “ayuden a afrontar una enfermedad” que obliga a la persona que lo padece “a cambios importantes” en su vida cotidiana, familiar, laboral y social.

Del mismo modo, la Asociación Ilicitana de Fibromialgia ha reclamado campañas de información y sensibilización social, al tiempo que ha apelado a legisladores, empresarios, sindicatos y comités de empresa a crear las condiciones necesarias para facilitar adaptaciones laborales de las personas que sufren fibromialgia.