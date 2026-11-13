El área de Urología del Hospital del Vinalopó de Elche realiza con éxito su primera cirugía con el nuevo robo Da Vinci Xi

LEER MÁS El Hospital del Vinalopó de Elche implanta el robot Da Vinci Xi tras una inversión de más de dos millones de euros

El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche ha realizado con éxito su primera intervención quirúrgica con el robot Da Vinci Xi, recientemente incorporado. La cirugía ha sido llevada a cabo por la unidad de Urología.

Desde el hospital que lidera el departamento de salud Elx-Crevillent, la cirugía robótica permite al equipo médico operar con una visión tridimensional "de alta definición" y una "gran precisión" de movimientos, lo que facilita el abordaje de determinados procedimientos mediante técnicas "mínimamente invasivas".

Esta tecnología puede aportar ventajas para el paciente como una menor agresión a los tejidos, menos sangrado y dolor postoperatorio y una recuperación más rápida, dependiendo del tipo de intervención.

Con esa primera intervención con el robot Da Vinci Xi, el Hospital del Vinalopó ha iniciado una nueva etapa en su desarrollo quirúrgico persiguiendo ampliar las opciones de tratamiento y ofrecer técnicas avanzadas a los pacientes

Además de en Urología, el nuevo robot el robot Da Vinci Xi se va a ir empleando de manera progresiva en otras especialidades como Ginecología, Cirugía General y Digestiva, Cirugía Torácica y Cirugía Plástica.

La incorporación del nuevo dispositivo ha supuesto una inversión superior a los dos millones de euros, incluyendo la adecuación de los quirófanos que se ha tenido que acometer y la formación especializada de los profesionales que lo manejan.

"La incorporación de la cirugía robótica nos permite dar un paso adelante en la precisión de nuestras intervenciones y ampliar las posibilidades de tratamiento para nuestros pacientes”, afirmado la doctora Begoña Ballesta, jefa del Servicio de Urología del departamento sanitario Elx-Crevillent que ha añadido que “estamos especialmente satisfechos con el resultado de la primera cirugía y con la evolución favorable del paciente, porque nuestro principal objetivo es que la innovación se traduzca en una mejor recuperación y una atención de mayor calidad”.