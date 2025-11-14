APP Primadomus de Villena se hace cargo de un gato serval rescatado por la Guardia Civil en una vivienda de la provincia

El centro de recuperación de primates y grandes felinos de APP Primadomus de Villena tiene un nuevo huésped: un ejemplar de felino Serval (también referenciado como gato Serval) que tiene cinco años de edad, que una familia había adquirido hace cuatro años y que ahora ha reconocido que no puede asumir su tenencia con seguridad y responsabilidad.

Así lo ha desvelado este viernes la Guardia Civil a través de un comunicado público en el que detalla que el animal es una hembra y que incide tanto en que “un gato serval no es un animal de compañía" como en que "el hecho de que un animal exótico haya sido criado en cautividad no elimina su naturaleza salvaje, y por lo tanto conserva sus instintos naturales y sus necesidades comportamentales" de manera que siguen siendo "depredadores cazadores y tienen una necesidad natural de territorio y espacio, lo que los convierte en no aptos como animales de compañía".

Felino Serval recuperado por la Guardia Civil en una vivienda dela provincia de Alicante. | Guardia Civil

El gato serval es un felino que puede llegar a alcanzar los 18 kilos de peso. Habita principalmente en las sabanas y praderas de los países del África subsahariana. Es un animal que puede llegar a saltar tres metros de altura para capturar aves en vuelo.

Además, es un animal que, en la actualidad, se encuentran entre los cinco animales con mayor número de solicitudes de rescate tanto en España como en Europa.

El ejemplar ser serval rescatado se encontraba con la familia que lo compró en su vivienda de un municipio de la provincia de Alicante.