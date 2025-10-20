Medioambiente

La APHA planta más de 700 árboles en el paraje Clots de la Sal y Monte de la Mola de Novelda

En una acción que ha tenido lugar este fin de semana

Onda Cero Elche

Elche |

Plantación de árboles en el paraje Clots de la Sal y Monte de la Mola de Novelda.
Plantación de árboles en el paraje Clots de la Sal y Monte de la Mola de Novelda. | APHA

La Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos turísticos de Alicante (APHA) ha llevado a cabo este pasado fin de semana una actividad de reforestación en el Paraje Natural Municipal Clots de la Sal y Monte de la Mola de Novelda.

Con la colaboración de la entidad Bosquia se ha procedido a la plantación de casi 700 árboles, arbustos y plantas de especies autóctonas.

Tal y como se ha informado este lunes desde la APHA, la acción ha contado con la colaboración de la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Novelda y de una empresa de transporte en autobús que ha facilitado dos autobuses que se han encargado de llevar hasta el paraje natural a los participantes en la actividad.

Se han plantado ejemplares de pino de Alepo, carrascas, lentisco, aladierno, orégano, romero, esparto o lavanda.

Además, la experiencia ha combinado la integración, la responsabilidad social y el compromiso de sostenibilidad.

