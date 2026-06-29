Anselmi quiere un Elche CF al que no le asuste tener el balón y que sea “competitivo” en todas las situaciones de un partido

En su primera entrevista desde la llegada al Elche Club de Fútbol (CF), que ha sido para el departamento de Comunicación del propio club, el nuevo entrenador del primer equipo Martín Anselmi, ha dibujado el equipo de quiere construir, destacando que va a querer la pelota y añadiendo que buscará un equipo que se adapte a las circunstancias de cada partido, siendo “competitivo” en cada encuentro, pero tratando de primar el dominio de la pelota.

El miércoles comienza la pretemporada

Martín Anselmi y los integrantes de su cuerpo técnico se han establecido en Elche días antes del inicio de la pretemporada para avanzar en el conocimiento del club y la ciudad e ir avanzando en los preparativos de la pretemporada, que va a comenzar el miércoles, jornada en la que están citados los jugadores de la primera plantilla, a excepción del central David Affengruber, que está con la selección nacional de Austria jugando el Mundial México-Estados Unidos-Canadá y que aún no ha disfrutado de minutos en el torneo. Tampoco comenzará esta semana la pretemporada el lateral Buba Sangaré, que está disputando el Europeo Sub-19 con la Selección Española.

Precisamente Austria va a ser este jueves el rival de la Selección Española de fútbol en la ronda de dieciseisavos del Mundial. En ese partido estará en juego el pase a octavos de final.