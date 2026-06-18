Anselmi, presentado en el Elche: "Ponerse un objetivo es limitarse"

Martín Anselmi ya ha sido presentado oficialmente como nuevo técnico del Elche en el Martínez Valero. El preparador de Buenos Aires ha estado arropado por el director general de la entidad franjiverde, Pedro Schinocca. El dirigente argentino ha admitido que se han reunido "con más de siete entrenadores" durante el proceso de búsqueda del sustituto de Eder Sarabia.

Schinocca ha destacado el paso de Anselmi por Ecuador y México. "Esta oportunidad le llega en un momento importante de su carrera", ha afirmado. El director general ha querido agradecer también la predisposición a los entrenadores con los que se reunieron antes de confirmar el fichaje de Martín Anselmi.

El nuevo entrenador franjiverde ha dejado claro que el Elche no es nuevo para él. Ha desvelado que sigue al cuadro ilicitano desde la llegada de Christian Bragarnik e incluso ha asegurado que sufrió como aficionado el encuentro clave por la permanencia ante el Mallorca.

Anselmi se ha definido como un entrenador al que le gusta que sus equipos sean "protagonistas". El bonaerense ha explicado que le gusta "tener el balón y defender con el mismo", aunque también ha comentado que quiere un equipo "inteligente".

Como anécdota, Martín Anselmi ha desvelado que probablemente vaya a cenar esta semana con Eder Sarabia. "Hay muchas cosas con las que me siento identificado", ha resaltado. El nuevo entrenador mantendrá la esencia de Sarabia, aunque introducirá "matices" para darle su sello al equipo.

Anselmi ha avanzado que Darío Herrera y Luis Pastur llegarán con él en su cuerpo técnico. El primero será el entrenador de porteros, mientras que el segundo ejercerá de asistente.

Sobre el objetivo, a priori la permanencia para el Elche en Primera, ha aseverado que "ponerse un objetivo es limitarse". Anselmi ha avanzado que la meta será "ser mejores" que la pasada temporada. Los ilicitanos salvaron la categoría en la última jornada en Montilivi, ante el Girona.

Por último, Martín Anselmi ha reiterado en varias ocasiones durante su comparecencia la alegría que siente por haber recalado en el Elche: "Estoy donde quiero estar". Además, ha negado que se hubiese reunido con otros clubes y ha dicho que la manera de llevar el proceso de búsqueda del entrenador fue algo que le gustó mucho de la entidad franjiverde.