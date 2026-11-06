Anselmi deja abierto el debate sobre el sustituto de Lemar

El Elche recibirá este domingo, desde las 14:00 horas en el Martínez Valero, al Real Betis de Manuel Pellegrini. Los franjiverdes buscan su primera victoria de la temporada en el Martínez Valero tras un gran inicio a domicilio y un pobre rendimiento en casa. Al contrario que la pasada campaña.

Martín Anselmi, en la previa, ha ensalzado al Real Betis. Ha afirmado que es "uno de los mejores equipos" de la Liga. Los números así lo reflejan en estos primeros meses de competición. El técnico argentino ha destacado el encuentro que realizó el cuadro verdiblanco en Champions ante el Dortmund.

El Elche tendrá las bajas de Marc Aguado y Thomas Lemar. Anselmi no ha zanjado el debate sobre el sustituto del francés, que se perderá la cita ante el Betis y confía en reaparecer tras la 'ventana FIFA'. Facundo Buonanotte y Ali Houary aspiran a reemplazarle. "Todos están listos para jugar", ha admitido Anselmi.

Precisamente en la 'ventana FIFA', el Elche no podrá contar con Roy Revivo y Lucas Cepeda. Ambos, citados con sus selecciones. Para Anselmi, "un orgullo". Tras el choque ante el Betis habrá un fin de semana sin Liga. Volverá el lunes 23 de noviembre en el Ciutat con el Levante-Elche.

Por último, sobre el presunto interés del Eintracht en Buba Sangaré, ha sido claro: "Ruido". El técnico del Elche no quiere que nada ni nadie distraiga a su plantilla del duelo ante el Betis. "Aún quedan dos meses para que se abra el mercado...", ha matizado el preparador argentino.