André da Silva y el momento del Elche: "Somos el mismo equipo que jugó ante el Real Madrid..."

André da Silva, autor del gol del Elche en San Sebastián, ha tomado la palabra en la previa del importante encuentro de este viernes ante Osasuna en el Martínez Valero. El atacante portugués ha evitado tachar de "final" el partido ante el cuadro navarro. "Es el más importante porque es el próximo", ha dicho.

El cuadro franjiverde está inmerso en una mala dinámica de resultados. El descenso se sitúa a dos puntos y el Elche es el peor equipo de 2026 junto al RCD Espanyol. Aún así, en el vestuario confían en sus capacidades para revertir la situación. "Somos el mismo equipo que jugó ante el Real Madrid", ha dejado claro Silva.

El luso está convencido de que el Martínez Valero será importante este viernes. "Sabemos que Osasuna está en una buena racha", ha explicado. El conjunto de Alessio Lisci ha sido capaz de sumar diez puntos en las últimas cuatro jornadas y eso le ha llevado a situarse más cerca de Europa que del descenso.

Respecto al mercado de fichajes, Silva ha asegurado que "la plantilla no es ni mejor ni peor" que hace un par de semanas. "La gente que viene también aporta", ha añadido. En el Elche, al menos públicamente, están satisfechos tras la ventana invernal. Bambo Diaby, Ali Houary, Rodrigo Mendoza y Álvaro Núñez salieron del Martínez Valero. Llegaron Lucas Cepeda, Gonzalo Villar, Tete Morente y Buba Sangaré.

Por último, sobre su futuro, ha admitido que está "disfrutando mucho" en el Elche. El club ilicitano le firmó por una temporada, pero el portugués ha desvelado que podría renovar automáticamente hasta 2027 si cumple con un número de partidos disputados.