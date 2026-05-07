El alcalde de Elche rechaza el insulto del concejal de Vox a la portavoz de Compromís en el pleno municipal

El insulto proferido por Samuel Ruiz, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Elche, a Esther Díez, portavoz de Compromís per Elx, durante el pleno municipal celebrado el pasado martes sigue dando que hablar.

El edil de Vox llamó “idiota” a la portavoz de Compromís durante el debate de una Moción que defendía el primero en torno a la exigencia al Ministerio del Interior de la ampliación de la plantilla de la Policía Nacional en la ciudad y la creación de una unidad en la Comisaría ilicitana especializada en grupos organizados de delincuentes..

El alcalde de Elche Pablo Ruz (PP) ha rechazado este jueves el uso ese tipo de “palabras” en el pleno municipal y ha llamado a “rebajar” tensión.

La polémica derivada del insulto proferido por el concejal de Vox a la edil de Compromís durante el pleno del Ayuntamiento ha sido también abordada en la reunión de la Junta de Gobierno Local, órgano que está formado por el conjunto de Tenientes de Alcalde, entre los que está Samuel Ruiz.

En este sentido, Pablo Ruz ha asegurado que ha pedido al concejal de Vox que contacte con Esther Diez para dar carpetazo a la polémica.