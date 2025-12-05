El alcalde de Elche avanza que PLD Space puede liderar el desarrollo del futuro ‘Porta d’Elx’

El alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), ha hecho público este viernes que la empresa aeroespacial PLD Space se puede convertir en el motor del futuro desarrollo del área industrial ‘Porta d’Elx’ y que una empresa internacional de gestión de datos quiere implantarse en el entorno del parque empresarial de Torrellano.

Lo ha avanzado así durante la segunda sesión del Debate de Política General del Ayuntamiento de Elche, celebrado este viernes. Ha desvelado que, en el marco del procedimiento de concurso público en marcha para la venta de una parcela de 500.000 metros cuadrados de superficie en la partida de Vallongas, en lo que será el ‘Porta d’Elx’, PLD Space ha presentado una oferta de 2,8 millones de euros para la adquisición de la misma.

Por otro lado, en el procedimiento de licitación de la venta de una parcela de casi 100.000 metros cuadrados en la partida de Saladas (parque empresarial de Torrellano), la empresa internacional de gestión de datos ha formalizado la propuesta de compra de la misma por un importe de 2,9 millones de euros.

Pablo Ruz ha considerado esa noticia como “crucial” para el desarrollo del municipio.

Learning Factory y Escuela Municipal de Calzado

Otros anuncios que se han conocido durante el Debate de Política General son que “en las próximas semanas”, se ha dicho, van a quedar concretados y desvelados los detalles tanto de la conocida como Learning Factory como de la creación de la Escuela Municipal de Calzado.