Aigües d’Elx proyecto una inversión de 33 millones de euros hasta el año 2030 en infraestructuras hídricas y modernización

La empresa mixta Aigües d’Elx proyecta inversiones por valor de más de 33 millones de euros en los próximo cuatro años. Así ha quedado plasmado en el Plan Estratégico 2026-2030 de la mercantil participada por el Ayuntamiento de Elche.

Las inversiones se van a centrar en tres grandes líneas que son reforzar las infraestructuras hídricas, la sostenibilidad ambiental y la digitalización de la red.

Se van a modernizar la red saneamiento del municipio, que tiene una extensión de más de 500 kilómetros; se ha proyectado destinar en ese periodo otros siete millones de euros en la renovación de redes hídricas en el conjunto del municipio; y, con una inversión prevista de casi ocho millones de euros, se va a construir un tanque de tormentas con capacidad para absorber siete millones de litros de lluvia, que quedará emplazado en la zona del barrio Altabix-Universidad, en el entorno del conocido como ‘sector Oliva’ y el paso por la zona del barranco de San Antón.

Abastecimiento agua potable en áreas que no la tienen

Además, el Plan Estratégico de Aigües d’Elx para el periodo 2026-2030 prevé un plan específico para dotar de abastecimiento de agua potable a todas las zonas del municipio en la que en la actualidad no hay, que es una situación que en la actualidad afecta a unas 2.500 viviendas.

También se va a crear una balsa para la estación depuradora de Los Arenales del Sol, que será creada en el entorno del Fondet de la Senyeta.