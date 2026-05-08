AHSA alerta del impacto en Elche sobre aves protegidas de las obras de rehabilitación de los barrios de San Antón y Porfirio Pascual

La asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha advertido este viernes a través de un comunicado de la destrucción de nidos de decenas de parejas reproductoras de tres especies de aves urbanas durante las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en los barrios de San Antón y Porfirio Pascual.

El grupo ecologista asegura que hasta la fecha ha detectado en ambos barrios ilicitanos la presencia de ejemplares como el vencejo común, el vencejo pálido y el avión común que, como consecuencia de las obras que se está acometiendo.

Ante esta situación AHSA ha reclamado a la empresa municipal Pimesa, que tutela ambos proyectos de rehabilitación, que para minimizar el impacto de las obras en las aves se incorporen elementos constructivos que favorezcan la nidificación como cajas nido integradas en fachadas y cubiertas o tejas especiales entre otras, también ha pedido que los trabajos de derribo de los viejos edificios del barrio de San Antón y la restauración de las cubiertas de las viviendas del barrio Porfirio Pascual no se realicen durante el periodo de reproducción, entre abril y agosto.

Desde AHSA se ha recalcado tanto que las tres especies de aves citadas están protegidas como que junto a otras especies urbanas, que también nidifican en edificios, como el gorrión común o el estornino negro, se encuentran en regresión, estimándose que sus poblaciones se han reducido un 18 % en los últimos veinte años en España.