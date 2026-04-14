TERTULIA

¿Aguantará el Eldense en puesto de ascenso directo?

El equipo de Claudio Barragán sigue líder y en racha

Felipe Canals

Elche |

El Eldense sigue líder de su grupo de Primera RFEF tras ganar al filial del Real Betis Balompié. Continúa la gran racha de los de Claudio Barragán. En el Nuevo Pepico Amat creen que el ascenso directo es posible.

Este fin de semana tocará recibir al Cartagena, en un duelo declarado como 'Día del Club'. Ganar al equipo albinegro supondría dar un paso fundamental para el ascenso directo.

Analizamos la actualidad del Eldense con Raúl Patón, Alejandro Ruiz, Miguel Ángel Monera, Santi Rico y Ángel Sánchez.

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