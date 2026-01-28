Los agricultores de Elche estarán presentes este jueves en la 'tractorada' de Alicante

Una treintena de tractores del Camp d’Elx está previsto que participen este jueves en la movilización convocada por las entidades agrícolas de la provincia, que se va a desarrollar en Alicante y que va a consistir en una tractorada desde la avenida de Aguilera de la capital alicantina hasta el entorno de la Casa Mediterráneo.

Los agricultores ilicitanos, junto a provenientes de la comarca de la Vega Baja, se van a concentrar junto al estadio Martínez Valero de Elche a las 09:30 horas y de ahí partirán rumbo a Alicante.

El sector agrícola se moviliza con un decálogo de reivindicaciones entre las que se encuentran la defensa del trasvase Tajo-Segura, la reclamación de que no se recorten las ayudas europeas o el rechazo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

También se va a exigir un control fitosanitario en aduanas para evitar la llegada desde el exterior de plagas o la apuesta decidida y efectiva de la Administración por considerar el sector primario como estratégico.

Así nos lo ha contado este miércoles Pedro Valero, presidente de ASAJA en Elche, que es una de las entidades que promueven la movilización.