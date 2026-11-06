Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
INTERCITY-ILICITANO, SÁBADO, 17:00 HORAS
TERCERA RFEF
ELDENSE 'B'-ATLÉTICO SAGUNTINO, SÁBADO, 16:00 HORAS, VIEJO PEPICO AMAT
TORREVIEJA-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 11:30 HORAS
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-ONTINYENT 1931, DOMINGO, 12:00 HORAS, EL ALTET
DIVISIÓN DE HONOR
MURCIA PROMISES-ELCHE, DOMINGO, 10:00 HORAS
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B'-VILLARREAL 'B', DOMINGO, 11:00 HORAS, CAMPO 6 CIUDAD DEPORTIVA
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
CBM ELCHE-POZUELO DE CALATRAVA, SÁBADO, 19:00 HORAS, ESPERANZA LAG
ELDA PRESTIGIO-ATLÉTICO GUARDÉS, SÁBVADO, 19:00 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ CIUDAD DE ELDA
PRIMERA ESTATAL
ÁGUILAS-CBM ELCHE, SÁBADO, 20:00 HORAS
UCAM MURCIA-BM ELDA CEE, SÁBADO, 17:30 HORAS
HANDBOL SANT JOAN-CBM PETRER, DOMINGO, 12:00 HORAS
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA 2
CV PATERNA LICEO-CV ELCHE GRUPO ALCUDIA, SÁBADO, 20:00 HORAS
BALONCESTO
TERCERA FEB
JORGE JUAN NOVELDA-ESET ONTINET, SÁBADO, 19:00 HORAS, LA MAGDALENA
RIGALLI ALGINET-CBI ELCHE, DOMINGO, 18:00 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA MASCULINA
CW ELX-CN LAS PALMAS, SÁBADO, 12:40 HORAS, ESPERANZA LAG
PRIMERA FEMENINA
WATERPOLO IRUÑA-CW ELX, DOMINGO, 13:15 HORAS