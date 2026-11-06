7 Y 8 DE NOVIEMBRE

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Ilicitano visita al Intercity y el CBM Elche recibe al Pozuelo de Calatrava

Felipe Canals

Elche |

Adam Boayar, en el Ilicitano-Castellón 'B'.
Adam Boayar, en el Ilicitano-Castellón 'B'. | Fútbol Base ECF.

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

INTERCITY-ILICITANO, SÁBADO, 17:00 HORAS

TERCERA RFEF

ELDENSE 'B'-ATLÉTICO SAGUNTINO, SÁBADO, 16:00 HORAS, VIEJO PEPICO AMAT

TORREVIEJA-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 11:30 HORAS

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-ONTINYENT 1931, DOMINGO, 12:00 HORAS, EL ALTET

DIVISIÓN DE HONOR

MURCIA PROMISES-ELCHE, DOMINGO, 10:00 HORAS

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B'-VILLARREAL 'B', DOMINGO, 11:00 HORAS, CAMPO 6 CIUDAD DEPORTIVA

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

CBM ELCHE-POZUELO DE CALATRAVA, SÁBADO, 19:00 HORAS, ESPERANZA LAG

ELDA PRESTIGIO-ATLÉTICO GUARDÉS, SÁBVADO, 19:00 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ CIUDAD DE ELDA

PRIMERA ESTATAL

ÁGUILAS-CBM ELCHE, SÁBADO, 20:00 HORAS

UCAM MURCIA-BM ELDA CEE, SÁBADO, 17:30 HORAS

HANDBOL SANT JOAN-CBM PETRER, DOMINGO, 12:00 HORAS

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA 2

CV PATERNA LICEO-CV ELCHE GRUPO ALCUDIA, SÁBADO, 20:00 HORAS

BALONCESTO

TERCERA FEB

JORGE JUAN NOVELDA-ESET ONTINET, SÁBADO, 19:00 HORAS, LA MAGDALENA

RIGALLI ALGINET-CBI ELCHE, DOMINGO, 18:00 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA MASCULINA

CW ELX-CN LAS PALMAS, SÁBADO, 12:40 HORAS, ESPERANZA LAG

PRIMERA FEMENINA

WATERPOLO IRUÑA-CW ELX, DOMINGO, 13:15 HORAS

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