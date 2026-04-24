Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
CD CORIA-ILICITANO, DOMINGO, 12:00 HORAS
TERCERA RFEF
CREVILLENTE DEPORTIVO-ATHLETIC CLUB TORRRELLANO, DOMINGO, 18:30 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
LLIGA COMUNITAT
BENIGÀNIM-ELDENSE 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-TORREVIEJA, DOMINGO, 17:30 HORAS, LA MAGDALENA
DIVISIÓN HONOR
LEVANTE-ELCHE, DOMINGO, 16:30 HORAS
LIGA NACIONAL
ALBORAYA 'B'-ELCHE 'B', SÁBADO, 17:00 HORAS
CANET-PABLO IGLESIAS, SÁBADO, 18:00 HORAS
EL RUMBO-KELME, DOMINGO, 17:00 HORAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-ATLÉTICO BALEARES, SÁBADO, 13:15 HORAS, DIEGO QUILES
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
CBM ELCHE-ROCASA GRAN CANARIA, SÁBADO, 20:30 HORAS
ELDA PRESTIGIO-MORVEDRE, SÁBADO, 19:00 HORAS, PAVELLÓN FLORENTINO IBÁÑEZ
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
MÓSTOLES-CBM ELCHE, SÁBADO, 19:00 HORAS
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 'B'-BM ELDA CEE, SÁBADO, 19:00 HORAS
CBM PETRER-BM CASTELLÓN, SÁBADO, 19:00 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
FASE ASCENSO A SUPERLIGA 2 EN EL PABELLÓN DE LA UMH Y EN EL ESPERANZA LAG
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX-LEIOA, SÁBADO, 13:30 HORAS, ESPERANZA LAG
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX-CN METROPOLE, SÁBADO, 12:00 HORAS, ESPERANZA LAG