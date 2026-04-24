25 y 26 de abril

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Club Voleibol Elche disputa la fase de ascenso a Superliga 2

Felipe Canals

Elche |

El CV Elche celebra el triunfo ante el Valencia.
El CV Elche celebra el triunfo ante el Valencia. | CV Elche

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

CD CORIA-ILICITANO, DOMINGO, 12:00 HORAS

TERCERA RFEF

CREVILLENTE DEPORTIVO-ATHLETIC CLUB TORRRELLANO, DOMINGO, 18:30 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

LLIGA COMUNITAT

BENIGÀNIM-ELDENSE 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-TORREVIEJA, DOMINGO, 17:30 HORAS, LA MAGDALENA

DIVISIÓN HONOR

LEVANTE-ELCHE, DOMINGO, 16:30 HORAS

LIGA NACIONAL

ALBORAYA 'B'-ELCHE 'B', SÁBADO, 17:00 HORAS

CANET-PABLO IGLESIAS, SÁBADO, 18:00 HORAS

EL RUMBO-KELME, DOMINGO, 17:00 HORAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-ATLÉTICO BALEARES, SÁBADO, 13:15 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

CBM ELCHE-ROCASA GRAN CANARIA, SÁBADO, 20:30 HORAS

ELDA PRESTIGIO-MORVEDRE, SÁBADO, 19:00 HORAS, PAVELLÓN FLORENTINO IBÁÑEZ

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

MÓSTOLES-CBM ELCHE, SÁBADO, 19:00 HORAS

FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 'B'-BM ELDA CEE, SÁBADO, 19:00 HORAS

CBM PETRER-BM CASTELLÓN, SÁBADO, 19:00 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

FASE ASCENSO A SUPERLIGA 2 EN EL PABELLÓN DE LA UMH Y EN EL ESPERANZA LAG

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX-LEIOA, SÁBADO, 13:30 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-CN METROPOLE, SÁBADO, 12:00 HORAS, ESPERANZA LAG

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