Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
NAVALCARNERO-ILICITANO, DOMINGO, 12:00 HORAS
TERCERA RFEF
JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17:00 HORAS
CREVILLENTE DEPORTIVO-VILLARREAL 'C', DOMINGO, 18:15 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B'-CFI ALICANTE, SÁBADO, 16:30 HORAS, VIEJO PEPICO AMAT
REDOVÁN-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, ODMINGO, 11:30 HORAS
DIVISIÓN HONOR
ELCHE-MURCIA PROMISES, SÁBADO, 11:00 HORAS, DIEGO QUILES
LIGA NACIONAL
LEVANTE 'B'-PABLO IGLESIAS, SÁBADO, 17:00 HORAS
VILLARREAL 'B'-ELCHE 'B', SÁBADO, 18:00 HORAS
ALZIRA-KELME, DOMINGO, 12:45 HORAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-ONA SANT ADRIÀ, DOMINGO, 12:30 HORAS, DIEGO QUILES
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ROCASA GRAN CANARIA-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 18:30 HORAS
BERA BERA SAN SEBASTIÁN-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 18:00 HORAS
PRIMERA NACIONAL
ATTICGO CBM ELCHE-BALONMANO CASTELLÓN, SÁBADO, 17:00 HORAS, ESPERANZA LAG
BM ELDA CEE-UCAM MURCIA, DOMINGO, 12:00 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDES
MARNI ROSVAL-CBM PETRER, SÁBADO, 20:00 HORAS
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE-PAMESA TERUEL, SÁBADO, 17:00 HORAS, LA HOYA
BALONCESTO
TERCERA FEB
SERVIGROUP BENIDORM-CBI ELCHE, DOMINGO, 18:30 HORAS
ADESAVI-JORGE JUAN NOVELDA, DOMINGO, 12:00 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
LEIOA WATERPOLO-CW ELX, SÁBADO, 18:30 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
CN METROPOLE-CW ELX, SÁBADO, 11:30 HORAS