14 y 15 de marzo

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Atticgo CBM Elche afronta una 'final' por la permanencia en Primera Nacional masculina, mientras que vuelve la Liga Guerreras Iberdrola tras el parón de selecciones

Felipe Canals

Elche |

El Atticgo CBM Elche, en un partido europeo este curso.
El Atticgo CBM Elche, en un partido europeo este curso. | CBM Elche

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

NAVALCARNERO-ILICITANO, DOMINGO, 12:00 HORAS

TERCERA RFEF

JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17:00 HORAS

CREVILLENTE DEPORTIVO-VILLARREAL 'C', DOMINGO, 18:15 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B'-CFI ALICANTE, SÁBADO, 16:30 HORAS, VIEJO PEPICO AMAT

REDOVÁN-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, ODMINGO, 11:30 HORAS

DIVISIÓN HONOR

ELCHE-MURCIA PROMISES, SÁBADO, 11:00 HORAS, DIEGO QUILES

LIGA NACIONAL

LEVANTE 'B'-PABLO IGLESIAS, SÁBADO, 17:00 HORAS

VILLARREAL 'B'-ELCHE 'B', SÁBADO, 18:00 HORAS

ALZIRA-KELME, DOMINGO, 12:45 HORAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-ONA SANT ADRIÀ, DOMINGO, 12:30 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ROCASA GRAN CANARIA-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 18:30 HORAS

BERA BERA SAN SEBASTIÁN-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 18:00 HORAS

PRIMERA NACIONAL

ATTICGO CBM ELCHE-BALONMANO CASTELLÓN, SÁBADO, 17:00 HORAS, ESPERANZA LAG

BM ELDA CEE-UCAM MURCIA, DOMINGO, 12:00 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDES

MARNI ROSVAL-CBM PETRER, SÁBADO, 20:00 HORAS

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE-PAMESA TERUEL, SÁBADO, 17:00 HORAS, LA HOYA

BALONCESTO

TERCERA FEB

SERVIGROUP BENIDORM-CBI ELCHE, DOMINGO, 18:30 HORAS

ADESAVI-JORGE JUAN NOVELDA, DOMINGO, 12:00 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

LEIOA WATERPOLO-CW ELX, SÁBADO, 18:30 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

CN METROPOLE-CW ELX, SÁBADO, 11:30 HORAS

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer