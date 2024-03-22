23 y 24 de marzo

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

Última jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, con el Atticgo Elche defendiendo liderato

Felipe Canals | Monserrate Hernández

Elche | 22.03.2024 16:50

FÚTBOL

TERCERA RFEF

RODA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 16 HORAS

ELCHE ILICITANO-CD UTIEL, SÁBADO, 16:30 HORAS, DIEGO QUILES

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B'-L'OLLERIA, SÁBADO, 17 HORAS, ANTIGUO PEPICO AMAT

SANTA POLA-CALPE, DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ

CREVILLENTE DEPORTIVO-BENIDORM, DOMINGO, 18 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

LIGA NACIONAL

LEVANTE 'B'-INTANGCO, SÁBADO, 18:15 HORAS

ELCHE 'B'-PATERNA, DOMINGO, 12:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE FEMENINO-COSTA ADEJE TENERIFE 'B', DOMINGO, 11 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ATTICGO CBM ELCHE-ATLÉTICO GUARDÉS, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG

BETI-ONAK-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 19 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

SANT JOAN-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CV CARTAGENA-CV ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS

BALONCESTO

LIGA EBA

CBI ELCHE-ESTUDIANTES CARTAGENA, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG

ESET ONTINET-JORGE JUAN NOVELDA, DOMINGO, 19 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX-WATERPOLO ZARAGOZA, SÁBADO 16 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-WATERPOLO DOS HERMANAS, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG

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