Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
RODA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 16 HORAS
ELCHE ILICITANO-CD UTIEL, SÁBADO, 16:30 HORAS, DIEGO QUILES
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B'-L'OLLERIA, SÁBADO, 17 HORAS, ANTIGUO PEPICO AMAT
SANTA POLA-CALPE, DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ
CREVILLENTE DEPORTIVO-BENIDORM, DOMINGO, 18 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
LIGA NACIONAL
LEVANTE 'B'-INTANGCO, SÁBADO, 18:15 HORAS
ELCHE 'B'-PATERNA, DOMINGO, 12:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE FEMENINO-COSTA ADEJE TENERIFE 'B', DOMINGO, 11 HORAS, DIEGO QUILES
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ATTICGO CBM ELCHE-ATLÉTICO GUARDÉS, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG
BETI-ONAK-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 19 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
SANT JOAN-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CV CARTAGENA-CV ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS
BALONCESTO
LIGA EBA
CBI ELCHE-ESTUDIANTES CARTAGENA, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG
ESET ONTINET-JORGE JUAN NOVELDA, DOMINGO, 19 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX-WATERPOLO ZARAGOZA, SÁBADO 16 HORAS, ESPERANZA LAG
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX-WATERPOLO DOS HERMANAS, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG