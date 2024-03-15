Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-RAYO IBENSE, SÁBADO, 12 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
ATLÉTICO LEVANTE-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 16 HORAS
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
RANERO-ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS
KELME-REAL MURCIA, SÁBADO, 17 HORAS, ENRIQUE CERVERA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
MÁLAGA-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS
BALONMANO
EUROPEAN CUP (VUELTA DE CUARTOS DE FINAL)
WHC SKOPJE-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 19 HORAS
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA
VOLEI VILLENA PETRER-CV GUAGUAS, SÁBADO, 19:30 HORAS, PABELLÓN GEDEÓN E ISAÍAS GUARDIOLA
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE-CV PATERNA LICEO LEONÉS, SÁBADO, 16 HORAS, PABELLÓN DE LA HOYA
BALONCESTO
LIGA EBA
EL LUCENTUM ALICANTE-CBI ELCHE SE JUGARÁ EL 4 DE ABRIL
JORGE JUAN NOVELDA-AD INFANTE, DOMINGO, 19 HORAS, LA MAGDALENA
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CN CIUDAD DE ALCORCÓN-CW ELX, DOMINGO, 12:30 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX-CN BADIA, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG