16 y 17 de marzo

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Atticgo Club Balonmano Elche viaja a Macedonia para afrontar el trámite de su clasificación para las semifinales de la EHF European Cup

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 15.03.2024 14:51

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-RAYO IBENSE, SÁBADO, 12 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

ATLÉTICO LEVANTE-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 16 HORAS

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

RANERO-ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS

KELME-REAL MURCIA, SÁBADO, 17 HORAS, ENRIQUE CERVERA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

MÁLAGA-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS

BALONMANO

EUROPEAN CUP (VUELTA DE CUARTOS DE FINAL)

WHC SKOPJE-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 19 HORAS

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA

VOLEI VILLENA PETRER-CV GUAGUAS, SÁBADO, 19:30 HORAS, PABELLÓN GEDEÓN E ISAÍAS GUARDIOLA

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE-CV PATERNA LICEO LEONÉS, SÁBADO, 16 HORAS, PABELLÓN DE LA HOYA

BALONCESTO

LIGA EBA

EL LUCENTUM ALICANTE-CBI ELCHE SE JUGARÁ EL 4 DE ABRIL

JORGE JUAN NOVELDA-AD INFANTE, DOMINGO, 19 HORAS, LA MAGDALENA

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CN CIUDAD DE ALCORCÓN-CW ELX, DOMINGO, 12:30 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-CN BADIA, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG

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