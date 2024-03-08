9 y 10 de marzo

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

Este domingo se celebra la edición número 51 de la Media Maratón Internacional 'Ciudad de Elche'

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 08.03.2024 13:52

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO-BURRIANA, SÁBADO, 16 HORAS, DIEGO QUILES

SILLA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 11 HORAS

LLIGA COMUNITAT

REDOVÁN-ELDENSE 'B', DOMINGO, 11 HORAS

CD OLÍMPIC-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 11:30 HORAS

LA NUCIA 'B'-SANTA POLA, DOMINGO, 17 HORAS

LIGA NACIONAL JUVENIL

LA NUCIA-ELCHE 'B', SÁBADO, 16 HORAS

INTANGCO-INTER SAN JOSÉ VALENCIA, SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-JUAN GRANDE, SÁBADO, 11 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

EUROPEAN CUP (IDA DE LOS CUARTOS DE FINAL)

ATTICGO CBM ELCHE-WHC SKOPJE, DOMINGO, 12:30 HORAS, ESPERANZA LAG

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

BM PORRIÑO-ELDA PRESTIGIO, 18 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE-MARISTAS ALGEMESÍ, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG

BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE-BM MISLATA, DOMINGO, 12:15 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDÉS

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA

EMEVE LUGO VOLEY-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 19:30 HORAS

PRIMERA NACIONAL

TORREDEMBARRA-CV ELCHE, SÁBADO, 17 HORAS

BALONCESTO

LIGA EBA

CBI ELCHE-GANDÍA, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX-MONTJUIC, DOMINGO, 14:30 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-CW MÁLAGA, DOMINGO, 16:30 HORAS, ESPERANZA LAG

51ª EDICIÓN MEDIA MARATÓN INTERNACIONAL DE ELCHE

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