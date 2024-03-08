Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO-BURRIANA, SÁBADO, 16 HORAS, DIEGO QUILES
SILLA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 11 HORAS
LLIGA COMUNITAT
REDOVÁN-ELDENSE 'B', DOMINGO, 11 HORAS
CD OLÍMPIC-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 11:30 HORAS
LA NUCIA 'B'-SANTA POLA, DOMINGO, 17 HORAS
LIGA NACIONAL JUVENIL
LA NUCIA-ELCHE 'B', SÁBADO, 16 HORAS
INTANGCO-INTER SAN JOSÉ VALENCIA, SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-JUAN GRANDE, SÁBADO, 11 HORAS, DIEGO QUILES
BALONMANO
EUROPEAN CUP (IDA DE LOS CUARTOS DE FINAL)
ATTICGO CBM ELCHE-WHC SKOPJE, DOMINGO, 12:30 HORAS, ESPERANZA LAG
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
BM PORRIÑO-ELDA PRESTIGIO, 18 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE-MARISTAS ALGEMESÍ, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG
BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE-BM MISLATA, DOMINGO, 12:15 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDÉS
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA
EMEVE LUGO VOLEY-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 19:30 HORAS
PRIMERA NACIONAL
TORREDEMBARRA-CV ELCHE, SÁBADO, 17 HORAS
BALONCESTO
LIGA EBA
CBI ELCHE-GANDÍA, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX-MONTJUIC, DOMINGO, 14:30 HORAS, ESPERANZA LAG
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX-CW MÁLAGA, DOMINGO, 16:30 HORAS, ESPERANZA LAG
51ª EDICIÓN MEDIA MARATÓN INTERNACIONAL DE ELCHE