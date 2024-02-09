Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO-PATACONA, DOMINGO, 16 HORAS, DIEGO QUILES
ATLÉTICO LEVANTE-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 16 HORAS
LLIGA COMUNITAT
JÁVEA-ELDENSE 'B', SÁBADO, 16 HORAS
CD OLIMPIC-SANTA POLA, DOMINGO, 17 HORAS
CALLOSA DEPORTIVA-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 17:30 HORAS
DIVISIÓN HONOR
ELCHE-VALENCIA, SÁBADO, 11:30 HORAS, DIEGO QUILES
ATLÉTICO MADRILEÑO-KELME, SÁBADO, 16:30 HORAS
LIGA NACIONAL
UE L'ALCÚDIA-ELCHE 'B', SÁBADO, 16 HORAS
INTANGCO-LA NUCÍA, SÁBADO, 16 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-UNIÓN VIERA, SÁBADO, 19 HORAS, DIEGO QUILES
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
BERA BERA SAN SEBASTIÁN-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS
ROCASA GRAN CANARIA-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 18 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE-CB MARE NOSTRUM TORREVIEJA, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG
BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE-LEVANTE MARNI, DOMINGO, 12:15 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDÉS
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA
VOLEI VILLENA PETRER-CISNEROS ALTER TENERIFE, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN GEDEÓN E ISAÍAS GUARDIOLA
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE-CV SUPERTITE VALENCIA, SÁBADO, 19:30 HORAS, PABELLÓN UMH
BALONCESTO
LIGA EBA
CBI ELCHE-UCAM MURCIA 'B', DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG
SERVIGROUP BENIDORM-JORGE JUAN NOVELDA, DOMINGO, 18:30 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CD WATERPOLO IRUÑA-CW ELX, SÁBADO, 18 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
CLUB NOU GODELLA-CW ELX, SÁBADO, 17 HORAS