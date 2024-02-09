10 y 11 de febrero

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

Partidazo en la Liga Guerreras Iberdrola entre el Atticgo Club Balonmano Elche y el Bera Bera San Sebastián; en la División de Honor Juvenil, duelo regional entre Elche y Valencia

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 09.02.2024 14:40

El Atticgo Club Balonmano Elche, tras vencer en una eliminatoria de la EHF European Cup
El Atticgo Club Balonmano Elche, tras vencer en una eliminatoria de la EHF European Cup | Atticgo Club Balonmano Elche

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO-PATACONA, DOMINGO, 16 HORAS, DIEGO QUILES

ATLÉTICO LEVANTE-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 16 HORAS

LLIGA COMUNITAT

JÁVEA-ELDENSE 'B', SÁBADO, 16 HORAS

CD OLIMPIC-SANTA POLA, DOMINGO, 17 HORAS

CALLOSA DEPORTIVA-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 17:30 HORAS

DIVISIÓN HONOR

ELCHE-VALENCIA, SÁBADO, 11:30 HORAS, DIEGO QUILES

ATLÉTICO MADRILEÑO-KELME, SÁBADO, 16:30 HORAS

LIGA NACIONAL

UE L'ALCÚDIA-ELCHE 'B', SÁBADO, 16 HORAS

INTANGCO-LA NUCÍA, SÁBADO, 16 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-UNIÓN VIERA, SÁBADO, 19 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

BERA BERA SAN SEBASTIÁN-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS

ROCASA GRAN CANARIA-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 18 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE-CB MARE NOSTRUM TORREVIEJA, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG

BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE-LEVANTE MARNI, DOMINGO, 12:15 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDÉS

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA

VOLEI VILLENA PETRER-CISNEROS ALTER TENERIFE, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN GEDEÓN E ISAÍAS GUARDIOLA

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE-CV SUPERTITE VALENCIA, SÁBADO, 19:30 HORAS, PABELLÓN UMH

BALONCESTO

LIGA EBA

CBI ELCHE-UCAM MURCIA 'B', DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG

SERVIGROUP BENIDORM-JORGE JUAN NOVELDA, DOMINGO, 18:30 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CD WATERPOLO IRUÑA-CW ELX, SÁBADO, 18 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

CLUB NOU GODELLA-CW ELX, SÁBADO, 17 HORAS

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