3 y 4 de febrero

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Atticgo Club Balonmano Elche defiende el liderato en casa ante el Gijón, mientras que la nadadora ilicitana Ángela Martínez podría confirmar su billete para los próximos Juegos Olímpicos de París

Monserrate Hernández

Elche | 02.02.2024 15:30

FÚTBOL

TERCERA RFEF

JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE-ELCHE ILICITANO, SÁBADO, 17:00 HORAS

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-CD BURRIANA, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

LLIGA COMUNITAT

SANTA POLA-ELDENSE 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ

CREVILLENTE DEPORTIVO-CALPE, DOMINGO, 17:00 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

ALBORAYA-ELCHE, SÁBADO, 17:00 HORAS

KELME-VILLARREAL, SÁBADO, 16:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA

LIGA NACIONAL JUVENIL

ELCHE 'B'-ALDAIA, DOMINGO, 12:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA

TORRENT-INTANGCO, DOMINGO, 12:30 HORAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

CFF ALBACETE-ELCHE, DOMINGO, 18:00 HORAS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ATTICGO CBM ELCHE-MOTIVECO GIJÓN, SÁBADO, 19:00 HORAS, ESPERANZA LAG

ELDA PRESTIGIO-GRANOLLERS, SÁBADO, 18:00 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

GRANOLLERS 'B'-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 12:30 HORAS

SERVIGROUP BENIDORM-BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE, SÁBADO, 19:00 HORAS

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA

CV SAN ROQUE-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 19:00 HORAS

PRIMERA NACIONAL

ADV MIGUELTURRA-CV ELCHE, SÁBADO, 19:30 HORAS

BALONCESTO

SEGUNDA DIVISIÓN

CBSR ELCHE-BAHÍA DE CÁDIZ, SÁBADO, 19:30 HORAS, EL TOSCAR

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX-WATERPOLO TURIA, SÁBADO, 16:00 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-CN BADIA, SÁBADO, 18:00 HORAS, ESPERANZA LAG

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