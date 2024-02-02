Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE-ELCHE ILICITANO, SÁBADO, 17:00 HORAS
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-CD BURRIANA, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
LLIGA COMUNITAT
SANTA POLA-ELDENSE 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ
CREVILLENTE DEPORTIVO-CALPE, DOMINGO, 17:00 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
ALBORAYA-ELCHE, SÁBADO, 17:00 HORAS
KELME-VILLARREAL, SÁBADO, 16:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA
LIGA NACIONAL JUVENIL
ELCHE 'B'-ALDAIA, DOMINGO, 12:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA
TORRENT-INTANGCO, DOMINGO, 12:30 HORAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
CFF ALBACETE-ELCHE, DOMINGO, 18:00 HORAS
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ATTICGO CBM ELCHE-MOTIVECO GIJÓN, SÁBADO, 19:00 HORAS, ESPERANZA LAG
ELDA PRESTIGIO-GRANOLLERS, SÁBADO, 18:00 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
GRANOLLERS 'B'-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 12:30 HORAS
SERVIGROUP BENIDORM-BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE, SÁBADO, 19:00 HORAS
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA
CV SAN ROQUE-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 19:00 HORAS
PRIMERA NACIONAL
ADV MIGUELTURRA-CV ELCHE, SÁBADO, 19:30 HORAS
BALONCESTO
SEGUNDA DIVISIÓN
CBSR ELCHE-BAHÍA DE CÁDIZ, SÁBADO, 19:30 HORAS, EL TOSCAR
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX-WATERPOLO TURIA, SÁBADO, 16:00 HORAS, ESPERANZA LAG
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX-CN BADIA, SÁBADO, 18:00 HORAS, ESPERANZA LAG