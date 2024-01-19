Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO-CD SONEJA, SÁBADO, 16 HORAS, DIEGO QUILES
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-VILLARREAL 'C', DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B'-HÉRCULES 'B', SÁBADO, 16 HORAS, FERNANDO TOMÁS
JÁVEA-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 11:45 HORAS
DÉNIA-SANTA POLA, DOMINGO, 17 HORAS
DIVISIÓN HONOR
KELME-RANERO, DOMINGO, 12 HORAS, ENRIQUE CERVERA
UCAM MURCIA-ELCHE, DOMINGO, 12:30 HORAS
LIGA NACIONAL
VALENCIA 'B'-INTANGCO, SÁBADO, 12 HORAS
HÉRCULES-ELCHE 'B', SÁBADO, 16 HORAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
REAL UNIÓN TENERIFE-ELCHE, DOMINGO, 11:30 HORAS
BALONMANO
EUROPEAN CUP (VUELTA DE LOS OCTAVOS DE FINAL)
ATTICGO CBM ELCHE-MADEIRA, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE-ÁGUILAS, DOMINGO, 12 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
MARE NOSTRUM TORREVIEJA-BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE, SÁBADO, 18:30 HORAS
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA
VOLEI VILLENA PETRER-CV PALMA, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN GEDEÓN E ISAÍAS GUARDIOLA
PRIMERA NACIONAL
ADEVA-CV ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS
BALONCESTO
LIGA EBA
CBI ELCHE-CAROLINAS, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW DOS HERMANAS-CW ELX, SÁBADO, 17:30 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX-URBAT IKE EIBAR, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG