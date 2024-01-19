20 y 21 de enero

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Atticgo Club Balonmano Elche se juega el pase a los cuartos de final de la EHF European Cup ante el Madeira de Portugal

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 19.01.2024 14:36

Paola Bernabé, Nicole Morales y Katia Zhukova, jugadoras del Club Balonmano Elche | Club Balonmano Elche

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO-CD SONEJA, SÁBADO, 16 HORAS, DIEGO QUILES

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-VILLARREAL 'C', DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B'-HÉRCULES 'B', SÁBADO, 16 HORAS, FERNANDO TOMÁS

JÁVEA-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 11:45 HORAS

DÉNIA-SANTA POLA, DOMINGO, 17 HORAS

DIVISIÓN HONOR

KELME-RANERO, DOMINGO, 12 HORAS, ENRIQUE CERVERA

UCAM MURCIA-ELCHE, DOMINGO, 12:30 HORAS

LIGA NACIONAL

VALENCIA 'B'-INTANGCO, SÁBADO, 12 HORAS

HÉRCULES-ELCHE 'B', SÁBADO, 16 HORAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

REAL UNIÓN TENERIFE-ELCHE, DOMINGO, 11:30 HORAS

BALONMANO

EUROPEAN CUP (VUELTA DE LOS OCTAVOS DE FINAL)

ATTICGO CBM ELCHE-MADEIRA, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE-ÁGUILAS, DOMINGO, 12 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

MARE NOSTRUM TORREVIEJA-BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE, SÁBADO, 18:30 HORAS

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA

VOLEI VILLENA PETRER-CV PALMA, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN GEDEÓN E ISAÍAS GUARDIOLA

PRIMERA NACIONAL

ADEVA-CV ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS

BALONCESTO

LIGA EBA

CBI ELCHE-CAROLINAS, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW DOS HERMANAS-CW ELX, SÁBADO, 17:30 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-URBAT IKE EIBAR, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG

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