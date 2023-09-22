Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL
TERCERA RFEF
PATACONA-ELCHE ILICITANO, SÁBADO, 16 HORAS
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-ATLÉTICO LEVANTE, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
LLIGA COMUNITAT
SANTA POLA-CD OLÍMPIC, DOMINGO, 11:20 HORAS, MANOLO MACIÁ
ELDENSE 'B'-JÁVEA, DOMINGO, 16 HORAS, FERNANDO TOMÁS
CREVILLENTE DEPORTIVO-CALLOSA DEPORTIVA, DOMINGO, 18 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
DIVISIÓN HONOR
VILLARREAL-KELME, SÁBADO, 16 HORAS
ELCHE-ALBORAYA, DOMINGO, 16 HORAS, DIEGO QUILES
LIGA NACIONAL
LA NUCÍA-INTANGCO, SÁBADO, 16 HORAS
ELCHE 'B'-L'ALCÚDIA, DOMINGO, 12 HORAS, ENRIQUE CERVERA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
CD FEMARGUÍN-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS
BALONMANO
EUROPEAN CUP (IDA Y VUELTA SEGUNDA RONDA)
CBM ELCHE-HC BYALA, VIERNES, 20 HORAS, ESPERANZA LAG
CBM ELCHE-HC BYALA, DOMINGO, 11:30 HORAS, ESPERANZA LAG
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ELDA PRESTIGIO-AULA VALLADOLID, SÁBADO, 18 HORAS, PABELLÓN FLORENTINO IBÁÑEZ
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
BM ÁGUILAS-CBM ELCHE, SÁBADO, 20 HORAS
VOLEIBOL
COPA COMUNITAT (SEMIFINALES)
UBE L'ILLA GRAU-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 12 HORAS
BALONCESTO (AMISTOSO)
CBI ELCHE-TOBARRA, DOMINGO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG
PADBOL
ELCHE PADBOL ONE DISPUTA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA EN BARCELONA