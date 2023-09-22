23 Y 24 DE SEPTIEMBRE

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

El Ilicitano quiere seguir con pleno de triunfos en Tercera RFEF, mientras que el Atticgo CBM Elche de Joaquín Rocamora busca el pase a la siguiente fase de la European Cup

Felipe Canals | Monserrate Hernández

Elche | 22.09.2023 12:08

Una jugadora del CBM Elche se dispone a lanzar en el encuentro ante el Málaga.
Una jugadora del CBM Elche se dispone a lanzar en el encuentro ante el Málaga. | Vicente Irles/CBM Elche

FÚTBOL

TERCERA RFEF

PATACONA-ELCHE ILICITANO, SÁBADO, 16 HORAS

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-ATLÉTICO LEVANTE, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

LLIGA COMUNITAT

SANTA POLA-CD OLÍMPIC, DOMINGO, 11:20 HORAS, MANOLO MACIÁ

ELDENSE 'B'-JÁVEA, DOMINGO, 16 HORAS, FERNANDO TOMÁS

CREVILLENTE DEPORTIVO-CALLOSA DEPORTIVA, DOMINGO, 18 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

DIVISIÓN HONOR

VILLARREAL-KELME, SÁBADO, 16 HORAS

ELCHE-ALBORAYA, DOMINGO, 16 HORAS, DIEGO QUILES

LIGA NACIONAL

LA NUCÍA-INTANGCO, SÁBADO, 16 HORAS

ELCHE 'B'-L'ALCÚDIA, DOMINGO, 12 HORAS, ENRIQUE CERVERA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

CD FEMARGUÍN-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS

BALONMANO

EUROPEAN CUP (IDA Y VUELTA SEGUNDA RONDA)

CBM ELCHE-HC BYALA, VIERNES, 20 HORAS, ESPERANZA LAG

CBM ELCHE-HC BYALA, DOMINGO, 11:30 HORAS, ESPERANZA LAG

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ELDA PRESTIGIO-AULA VALLADOLID, SÁBADO, 18 HORAS, PABELLÓN FLORENTINO IBÁÑEZ

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

BM ÁGUILAS-CBM ELCHE, SÁBADO, 20 HORAS

VOLEIBOL

COPA COMUNITAT (SEMIFINALES)

UBE L'ILLA GRAU-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 12 HORAS

BALONCESTO (AMISTOSO)

CBI ELCHE-TOBARRA, DOMINGO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG

PADBOL

ELCHE PADBOL ONE DISPUTA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA EN BARCELONA

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid