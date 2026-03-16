La afiliación a la Seguridad Social crece en Elche y Santa Pola mientras cae ligeramente en Crevillent

La afiliación a la Seguridad Social ha crecido en el mes de febrero en Elche y Santa Pola, mientras que ha descendido ligeramente en Crevillent.

Durante el segundo mes del año en Elche se ha sumado 635 afiliados a la Seguridad Social, situándose la cifra de cotizantes en 89.662 cotizantes, lo que supone un 2 % (1.650) más que los que se había en febrero del pasado año.

Ese valor interanual también ha crecido Crevillent donde la cifra de afiliados a la Seguridad Social ha crecido en 89 personas entre febrero de 2025 y el mismo mes de este año.

Ese crecimiento se ha registrado pese al descenso de cotizantes acreditado en febrero de este año respecto al mes de enero, que se ha cifrado en once trabajadores y trabajadoras.

El mes de marzo ha comenzado en Crevillent con 9.287 trabajadores en situación de cotizantes.

Por su parte en Santa Pola, como ha ocurrido en Elche, la evolución de las afiliaciones a la Seguridad Social ha sido positiva tanto en el último año como en lo que llevamos de año.

En los últimos doce meses, se han sumado 326 afiliados a la Seguridad Social y el pasado mes de febrero se ha crecido en 140.

Con ello, en la localidad marinera ha comenzado el tercer mes de este año con 9.056 afiliados a la Seguridad Social.