Affidea Clínica Tesla incorpora nuevo TAC con Inteligencia Artificial

Affidea Clínica Tesla en Elche ha incorporado un nuevo equipo de Tomografía Axial Computarizada (TAC) de última generación que va a reforzar la capacidad diagnóstica del centro y su apuesta por la innovación al servicio de los pacientes y los profesionales sanitarios. El nuevo equipo incluye diversas herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas a la adquisición y procesamiento de imágenes, permitiendo obtener estudios de mayor calidad en menos tiempo y con una mayor precisión diagnóstica. Además, reduce la presencia de artefactos provocados por prótesis y materiales de osteosíntesis, facilitando una visualización más clara y detallada de las estructuras anatómicas.

En declaraciones a Onda Cero Elche, el doctor Julio Sáez, radiólogo de Affidea Clínica Tesla, ha destacado que el nuevo TAC les va a permitir obtener imágenes de una gran capacidad diagnóstica gracias a sus 128 detectores y al empleo de la IA. El especialista señala que una de las principales ventajas del equipo es la reducción de la dosis de radiación, que puede disminuir hasta un 70% respecto a otros equipos, contribuyendo a una mayor seguridad para los pacientes. Entre sus prestaciones destacan las adquisiciones más rápidas y las reconstrucciones tridimensionales avanzadas de alta definición, que aportan información diagnóstica más precisa y una mayor confianza clínica para la toma de decisiones médicas.

La incorporación de este nuevo TAC amplía asimismo las capacidades asistenciales de Affidea Clínica Tesla, permitiendo realizar una extensa cartera de exploraciones, entre las que se incluyen estudios de cráneo, senos paranasales, órbitas, cuello, sistema vascular, tórax, abdomen y pelvis, columna vertebral, articulaciones, calcio coronario y colonoscopia virtual. Para Gemma Olivares, Regional Manager Affidea DI Alicante, "la incorporación de esta nueva tecnología representa un paso más en nuestro compromiso con la excelencia asistencial y la innovación. Nuestro objetivo es poner a disposición de pacientes y especialistas herramientas diagnósticas cada vez más avanzadas que contribuyan a obtener diagnósticos más precisos, agilizar los procesos y mejorar la experiencia del paciente". Con esta inversión, Affidea Clínica Tesla continúa reforzando su posicionamiento como centro de referencia en diagnóstico por imagen, incorporando soluciones tecnológicas de vanguardia que permiten ofrecer una atención sanitaria más eficiente, precisa y centrada en las necesidades de cada paciente. Affidea es uno de los principales proveedores paneuropeos de servicios de diagnóstico por imagen y atención ambulatoria, con presencia en numerosos países y un firme compromiso con la excelencia clínica, la innovación y la atención centrada en el paciente.