El aeropuerto Alicante-Elche roza los cuatro millones de pasajeros de enero a marzo

El Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ ha superado en el mes de marzo la cifra de 1,6 millones de pasajeros, lo que representa un incremento de nuevo puntos porcentuales respecto a la cifra del mismo mes del pasado año.

Según los datos hechos públicos este lunes por la entidad Aena, el aeropuerto de El Altet de Elche roza en el primer trimestre de este año los cuatro millones de viajeros (3.945.150 pasajeros), con un crecimiento del 6,6 % respecto al mismo periodo del pasado año.

En el capítulo de vuelos operados, en marzo se han contabilizado 10.097 (+ 6 % respecto al tercer mes de hace un año) y de enero a marzo un total de 25.690 (un 7,5 % más que en el primer trimestre del pasado año).

El mercado internacional es el mayoritario en el aeropuerto. Dentro del mismo, los pasajeros procedentes de Reino Unido lideran el ranking, seguidos de los llegados desde Alemania, Países Bajos, Polonia y Bélgica.

Los viajeros extranjeros continúan su evolución ascendente y en marzo crecieron un 11 %.

Por su parte, el tráfico nacional ha caído respecto al mes de marzo de hace un año en cuatro puntos y medio.